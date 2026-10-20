Доц. Божков: Българските учители са по-добре от френските като база, дори и заплати

Протестите във Франция в момента са кулминацията на една серия от много дълго време спотаявано напрежение. Заплатите на учителите, например, са малко над минималната, докато преди 20 години бяха поне двойно на нея. Масло в огъня налива и огромното покачване на военните разходи, което винаги става за сметка на други сектори. Правителството в момента е силно объркано - говорим за много масово движение. Това коментира преподавателят в катедра "История на философията" в СУ "Св. Климент Охридски" доц. д-р Димитър Божков в предаването „Бизнес Старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Икономика и образование

Във Франция поне от идването на Макрон има няколко основни проблема, които се задълбочават. С цел да привлече инвеститори френският президент намали рязко данъците, и то точно на корпорациите и най-богатите французи, припомни Божков.

Това доведе до орязване на някои публични разходи, което в първите години не се забеляза толкова драматично, до появата на „жълтите жилетки“, които протестираха заради високите цени на горивата.

„Протестите в момента са кулминацията на една серия от много дълго време спотаявано напрежение.“

Масло в огъня налива и огромното покачване на военните разходи, което винаги става за сметка на други сектори, допълва гостът.

Напрежението във Франция започна с исканията на учители от парижко предградие за по-добри условия на труд. По принцип сме свикнали, че в България сме най-зле във всичко, но се оказва, че в някои отношения нашите училища са в пъти по-добро състояние от френските - като организация, материална база и дори като заплати на учители спрямо стандарта на живот в България и Франция, обясни Димитър Божков.

Един учител във Франция получава стартова заплата малко над минималната, а в България е 25% над средната заплата. Преди 20 години учителите във Франция получаваха поне двойно на минималната заплата, добави събеседникът.

Също така много училища във Франция не са ремонтирани, откакто са били построени през 60-те и 70-те години.

„Учениците веднага подкрепиха своите учители, включително и в богатите квартали.“

Правителството в момента е силно объркано, след като към училищните протести се присъединиха синдикатите и много други фракции на френското общество. Говорим за много масово движение, констатира доцентът.

Може да очакваме още запалени сгради на предстоящата още по-голяма демонстрация. В момента социалното напрежение е във връхната си точка.

Политика

На правителството му остават 6-7 месеца от мандата, които вероятно ще преживее, но идват избори, като според анкетите партията на Макрон е почти изчезваща и борбата ще бъде между крайнодясната Льо Пен (която не подкрепя протестите) и крайнолевия Меланшон (който ги подкрепя).

Протестите и в други европейски държави също се дължат на поскъпването на живота и орязването на бюджетни разходи през последните години, завършва Димитър Божков.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria