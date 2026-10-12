МВФ: Ръст на световната икономика с 3% заради изкуствения интелект

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви, че силните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект (AI) поддържат глобалния растеж на нива от около 3%, носейки значителни ползи за много азиатски икономики, които доставят хардуер, като например Тайланд, предаде Reuters ("Ройтерс").

Бумът на инвестициите в изкуствен интелект вече е предизвикал "шоков тласък в търсенето, шоков тласък в инвестициите", който може да повиши растежа на развитите азиатски икономики с между половин и един процентен пункт, а на развиващите се азиатски икономики - с 0.2 до 0.8 процентни пункта, каза още тя.

"AI - обичайте го или го мразете, той вече е тук"

"Това превключване на по-висока предавка е онова, което поддържа растежа на световната икономика на нива от около 3%, въпреки факта, че сме забавяни от шока в енергийните доставки", посочи Георгиева пред стотици участници в първия ден от едноседмичните срещи на МВФ и Световната банка в тайландската столица.

Очаква се около 18 000 души да присъстват на срещите тази седмица, включително финансови служители от 191 държави членки на МВФ.

Няколко министри ще пропуснат събитието, за да се фокусират върху вътрешни приоритети, включително министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и испанският министър на финансите Аркади Еспаня, съобщиха източници, запознати с въпроса.

Трансформация на пазара на труда

Георгиева сравни изкуствения интелект с "бавнодвижещо се цунами", което ще има дълбоки последици за работните места, растежа, образованието и дори за начина, по който правителствата генерират приходи чрез данъци, предвид очакваното изместване от труда към капитала.

МВФ изчислява, че с течение на времето AI може да доведе до надграждане, понижаване на позицията или пълно премахване на 40% от работните места, каза тя.

Първоначално проучване показва, че 10% от работните места в САЩ вече изискват умения за работа с AI. Докато рутинните, повтарящи се задачи, намаляват, нископлатените позиции се увеличават в два сектора с по-ниско заплащане: строителството и центровете за данни.

"Това е трансформираща технология. Тя напълно променя начина, по който работим и живеем", допълни тя, отбелязвайки, че личен асистент с AI вече всеки ден ѝ предоставя 30-секундно съобщение с графика ѝ.

САЩ, Китай и Индия са най-важните производители във веригата на доставки за AI, но много от компаниите, изграждащи необходимата инфраструктура, се намират в Азия, посочи Георгиева, визирайки Тайланд – домакин на тазгодишните годишни срещи.