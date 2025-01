Starlink на Мъск ще осигури Wi-Fi на засегнатите от пожарите райони

Милиардерът предприемач Илон Мъск планира да използва технологията Tesla Cybertrucks и Starlink, за да осигури безплатен интернет в райони, опустошени от горски пожари в Калифорния.

Мъск, който е главен изпълнителен директор на Tesla и Starlink, написа в публикация в X, друга от неговите компании, че доставките на Cybertruck ще бъдат отложени през следващите няколко дни.

“Извинения на тези, които очакват доставки на Cybertruck в Калифорния през следващите няколко дни“, написа той. "Трябва да използваме тези камиони като мобилни базови станции, за да осигурим захранване на интернет терминалите на Starlink в райони на Лос Анджелис без свързаност. Нов камион ще бъде доставен в края на седмицата".

We are going to position Cybertrucks with Starlinks and free WiFi in a grid pattern in the areas that most need it in the greater LA/Malibu area https://t.co/oWilgDyVh5

В друга публикация Мъск каза, че Cybertrucks, оборудвани със Starlink и безплатен интернет, ще бъдат разположени в райони, които се нуждаят най-много от технологията, в Лос Анджелис и Малибу.

Мъск каза още, че към Cybertrucks ще бъде добавен персонал по сигурността, заедно със закуски и напитки за хората, които минават.

Ходът идва три дни след като Мъск обяви, че ще предостави безплатни терминали Starlink за райони в Лос Анджелис.

Той направи съобщението, когато ретуитна кадри на репортер, който приписва връзката на интернет услугата Starlink, съобщава Fox news.

Репортерът от Лос Анджелис каза, че Starlink “е единствената причина, поради която можем да чуем и да комуникираме с вас в момента, защото в цялата тази област няма абсолютно никаква клетъчна услуга“.

Putting out fires before they spread does not seem like a serious technological challenge in a world with @SpaceX, @xai and @anduriltech.

So @elonmusk and @PalmerLuckey, why don’t we start a company that uses satellites, AI, and drone technology to put out fires before they…