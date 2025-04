Капсулата на Blue Origin се върна успешно, Кейти Пери целуна Земята ВИДЕО

Облак от прах се вдигна в пустинята на Западен Тексас, когато капсулата New Shepard, превозваща всичките шестима пътници, безопасно кацана обратно на Земята. Така

„Добре дошли обратно на Земята“, казаха операторите на мисията по комуникационната верига.

Мисията NS-31 е специална, защото това е първият път от 1963 г., когато изцяло женски екипаж излита в космоса. На борда бяха някои познати лица, включително поп певицата Кейти Пери, американската телевизионна звезда Гейл Кинг и журналистката Лорън Санчес, чийто годеник, милиардерът Джеф Безос, притежава Blue Origin.

Днешният полет беше една от търговските мисии на Blue Origin, насочена към нормалните членове на обществото, а не към астронавтите. Това бе 11-ият човешки полет на ракетата New Shepard, излитаща от Launch Site One в Тексас. Мисията продължи само около 11 минути и през това време New Shepard се приближи до космоса със скорост повече от три пъти скоростта на звука.

Джеф Безос беше първият, който посрещна екипажът обратно на земята. Годеницата му Лорън Санчес го прегърна, излизайки от капсулата, преди веднага да се обърне, за да намери семейството си. Кейти Пери вдигна маргаритката, която взе със себе си на борда, към небето, преди да падне на колене и да целуне земята.

Katy Perry lands safely and kisses the ground after Blue Origin space trip. She sang "What a Wonderful World" while in the space capsule.

Санчес каза, че гледката от космоса не е това, което е очаквала.

„Земята изглеждаше толкова – беше толкова тихо“, каза тя. „Гледате я и си казвате: „Всички сме заедно в това.“

Гейл Кинг, подобно на Кейти Пери миг преди това, застана на колене и целува земята.

„Просто искам да прекарам момент със земята, просто да оценя земята само за секунда“, каза тя. „О, Боже мой, това беше невероятно“.

Жертвата на сексуално посегателство, активистка Аманда Нгуен, донесе болнична гривна като индикатор „нула G“ за днешната мисия.

По време на пътувания до космоса астронавтите обикновено вземат със себе си плюшени животни или други предмети. Индикаторите се движат свободно в кабината и са предназначени да се реят, когато настъпи безтегловност, давайки на пътниците видима подсказка, че могат да се носят в кабината.

Нгуен каза през сълзи, че е отишла на днешния полет, „за да се излекува“.

Jeff Bezos opens the hatch so the all-female space crew, including Katy Perry, Gayle King and his fiancée Lauren Sanchez, can exit, after traveling to space aboard Blue Origin rocket.

Говорителят на Blue Origin Бил Киркос каза пред CNN, че някои пътници на днешния полет летят безплатно, докато други не. Но компанията отказа да каже кой е платил за полета.

Blue Origin не е разкрила публично цените на билетите си. Основният й конкурент Virgin Galactic обяви продажба на билети с цени между 250 000 и 450 000 долара.

Blue Origin е превозвала гости на своята ракета и преди, включително фигури като Уоли Фънк, който летя заедно с Безос през 2021 г., след като му беше отказан шанс да лети с НАСА през 60-те години на миналия век, въпреки че беше избран за обучение за астронавти.

