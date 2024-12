Дядо Коледа бил измислен от надрусан с гъби лапландски шаман

Дядо Коледа е саамски шаман. Това се твърди в изследването на Тим Франди, асистент по скандинавски изследвания в Университета на Британска Колумбия и член на общността на саамите в Северна Америка.

Саамите са местното население на Сапми (наричано от другоселците Лапландия) в Северна Скандинавия. Историята е следната: едно време, когато саамските шамани събирали и изсушавали Amanita muscaria – психеделичната червена гъба с бели петна, известна като червена мухоморка. След това на зимното слънцестоене ги подавали като подаръци през отворите на тавана на колибите в селото.

Саамите са пастири на северни елени, така че когато техните шамани поглъщали гъбите, те си представяли своите елени да летят, водени от самите тях.

За да се подсили ефектът, преданието отбелязва, че за саамските шамани е било обичайно да носят червени костюми и че подаръците, опаковани в червено и бяло под коледната елха, имитират гъбите, растящи в подножието на вечнозелени растения.

За да провери дали теорията се основава на факти, Франди се обръща към историята на традициите на саамите през зимата. Juovllat, или Yule, било време за скриване от ужасяващия stállu, създание, което изсмука жизнения дух на саамите с желязна тръба. Тъй като stállu са най-активни около Коледа, традициите на саамите включват предпазни мерки, като пазене на абсолютна тишина, включително от децата, поддържане на спретнат вид на купчината дърва за огрев, за да не се промъкне stállu между тях, и оставяне на вода, която stállu да пие вместо кръв.

"Тези обичаи не са точно радостни или забавни“, отбелязва Франди. "Хората саами и целият скандинавски север имат традиции, които се различават много от тези, свързани с Дядо Коледа. Това е основната червена лампа, че нещо не е наред с тази теория.

Мухоморката е била използвана и в голяма част от Сибир като лекарство, променящо съзнанието, но има оскъдни доказателства, че саамите noaiddit (шамани) са я използвали в своите ритуали; по-скоро е известно, че те предизвиквали екстатични трансове, използвайки музика, алкохол или болка.

Докато дрехите на сибирските шамани понякога се свързват с гъби, тези на саамите не. Всъщност не се знае достатъчно за саамските шамански регалии, тъй като има малко запазени свързани с това археологически обекти.

"Въпреки че е възможно, дори вероятно, саамите да са използвали преди това мухоморката, малко вероятно е това да е имало някакво значимо въздействие върху коледните традиции в Европа“, казва Франди. Единственият случай на връзка между саамски шаман и Amanita muscaria, за който Франди знае, е твърдението на финландски етнограф от 40-те години на миналия век, че саамският шаман Инари (Inari Sámi noaiddit) консумирал мухоморка със седем точки.

"Израствайки финландец, швед и саами, никога не съм чувал за асоциации на гъби с Коледа … докато Ikea не започна да продава украси от гъби за коледни елхи“, разсъждава Франди. "В Сапми тези гъби изникват през септември и до декември отдавна са изчезнали под снега.“

Франди казва, че финландската и шведската употреба на вдъхновено от саамите облекло в коледните предания неволно е свързало народа саами с образа на Дядо Коледа. Например художникът, който създава емблематичния Coca-Cola Santa през 1931 г., Хадън Съндблом, е от финландско-шведски произход.

Неговата илюстрация включва "аспекти, вдъхновени от саамите, включително островърхата шапка, яркочервените цветове и силно изрязаната туника с широк колан, смътно напомняща на традиционния костюм (носия) на саами гакти“, обяснява Франди.

Това, както и използването на водени от саами северни елени, които дърпат шейнта на Дядо Коледа в коледните паради в градовете в цяла Америка през 20-те години на миналия век, вероятно е точката, където свършва асоциацията между саами и Дядо Коледа.

Но липсата на доказателства в подкрепа на тези елементи от теорията не я спира да се разпространява, преповтаряна от много водещи медии - от NPR и The Guardian до The New York Times и The Atlantic.

"Никога не съм чувал саами да казва, че тази история е достоверна. Това е история, измислена от отделни хора, включваща елементи от културата на саамите, трансформирайки ги в нещо, което не са“, казва Франди.

Психеделичният Дядо Коледа разбираемо пленява въображението. Кой не обича приказка за това как любим митологичен детски герой всъщност не лети по света, а вместо това се спъва във вълшебни гъби? Въпреки това, тъй като теорията е разработена и увековечена от външни хора, тя става по-коварна от просто малка забавна хипотеза.

Саамите вече протестират срещу използването на тяхното културно наследство от финландската туристическа индустрия в лицето на туристическата атракция "Селото на Дядо Коледа“ на тяхната земя, тъй като продължаващото им свързване с мита за Дядо Коледа експлоатира тяхната култура.

"Този вид присвояване напомня за колониална злоупотреба с нематериалното културно наследство на саамите. Изборът е направен: да не отделяме време, за да разберем какво означават тези истории в контекста на саамите“, казва Франди. "Това е форма на колониален добив.“ /Фокус

