Светът на рок музиката скърби за Ози Озбърн

Светът на рок музиката скърби за легендарния Ози Озбърн. Социалните мрежи са заляти от снимки и видеа на музиканта, който почина на 76 години, седмици, след като изнесе финалния си концерт в Бирмингам.

Първа своите съболезнования изказа рок групата Metallica, публикувайки снимка с Озбърн, придружена с разбито сърце. По-късно, във втора публикация, от бандата написаха:

"Невъзможно е да се опише с думи какво е означавал Ози Озбърн за Metallica. Герой, икона, пионер, вдъхновение, ментор и най-вече приятел са само няколко примера, които идват на ум. Ози и Шарън вярваха в нас и трансформираха живота и кариерата ни. Той ни научи как да играем в големите лиги, като същевременно беше топъл, приветлив, ангажиращ и като цяло брилянтен. Съкрушени сме от тази загуба и изпращаме любовта и съболезнованията си на Шарън и семейството ѝ, на колегите от групата и на много големия му кръг приятели. Той остави невероятно наследство и ще ни липсва много."

Али Кембъл от UB40, която също е от Бирмингам, заяви, че Озбърн е бил „истинската легенда на Бирмингам“.

В публикация в Instagram, отдаваща почит на фронтмена на Black Sabbath, Кембъл написа:

„Ти не просто оформи култура, ти я дефинира. Ти водеше отпред и никога не поглеждаше назад. Мислите ми са с Шарън и цялото семейство Озбърн през това време.“

Рони Ууд от Rolling Stones написа, че е „ужасно тъжен да чуе за смъртта на Ози Озбърн“.

„Какъв прекрасен прощален концерт имаше на Back to the Beginning в Бирмингам“, отбеляза той.

Елтън Джон, който е дългогодишен приятел с Озбърн, като участваше и в една от прощалните му песни Ordinary Man, написа:

„Той беше скъп приятел и огромен пионер, който си осигури място в пантеона на рок боговете - истинска легенда. Той беше и един от най-забавните хора, които съм срещал. Ще ми липсва много. На Шарън и семейството изпращам съболезнования и любов.“

Музикантът Yungblud, който изпълни кавър на Changes на прощалния концерт на Ози с Black Sabbath в Бирмингам преди седмици, също отдаде почит. В публикация в Instagram той пише:

"Не мислех, че ще си тръгнеш толкова скоро. Последния път, когато се срещнахме, беше толкова пълен с живот и смехът ти изпълни стаята. Но както е писано с легендите, те сякаш знаят нещата, които ние не знаем. Веднъж ме попита дали има нещо, което можеш да направиш за мен и както казах тогава и както ще кажа сега, за всички нас, музиката беше достатъчна.“

Yungblud, който получи кръст като подарък от Ози, добавя в публикацията си, че това е най-ценното нещо, което притежава.

Китаристът на Queen сър Брайън Мей отдаде почит на Озбърн, публикувайки в социалните медии за последното изпълнение на певеца.

„Толкова е тъжно да чуя за кончината на Ози. Последното му участие във Вила Парк беше славен начин да се сбогува – любовта на това място към него беше огромна.“

Мей каза, че е „благодарен“, че е успял да размени „няколко тихи думи“ с Озбърн след шоуто и е щастлив да знае, че е починал спокойно, обкръжен от любящото си семейство.

„Но на света ще му липсва уникалното присъствие и безстрашният талант на Ози. Моите сърдечни утехи са на Шарън и тяхното страхотно семейство. И на Бил (Уорд) и Гийзър (Бътлър) и моя скъп приятел Тони (Айоми) – защото това е семейство – познавам ги твърде добре. ПОЧИВАЙ В МИР, скъпи Ози. Бри.“

Съоснователят на Black Sabbath Тони Айоми заяви, че не може да повярва.

„Моят скъп приятел Ози почина само седмици след нашето шоу във Вила Парк.“

Той добави, че смъртта на Ози е „толкова сърцераздирателна новина, че не мога да намеря думи... Гийзър (Бътлър), Бил (Уорд) и аз загубихме брат си.

„Мислите ми са с Шарън и цялото семейство Озбърн. Почивай в мир, Оз. Тони.“

"Няма да има друг като него", отбеляза Айоми.

Метъл групата Motörhead публикува снимка на Озбърн и покойния си фронтмен Леми в социалните мрежи, заедно с почит.

„Загубихме нашия скъп приятел днес“, написаха те. „Ози беше пионер, водеща сила за всички в хард рока и метъла, а също и страхотен човек. Леми и Ози бяха братя по оръжие, които се радваха на много приключения заедно, а загубата му е сеизмична. Почивай в мир, Ози, винаги ще те обичаме и ще те празнуваме.“

Двамата фронтмени бяха големи приятели - и колеги от групата Hellraiser - които написаха заедно няколко песни, включително I Don’t Want to Change the World, Mama, I’m Coming Home, Hellraiser и I Ain’t No Nice Guy.

В реч през 2021 г. Озбърн си спомни последния си разговор с Леми, малко преди музикантът да почине от рак на панкреаса.

„Точните му думи бяха: „Можех да живея много по-дълго и да се грижа за себе си, но живях живота си така, както искам, и не съжалявам за нищо.“

Американската метъл група Anthrax отдаде почит на Озбърн, заявявайки, че е било „чест“ да пеят на прощалния му концерт по-рано този месец. Те казаха, че жанрът хеви метъл е „върховното творение“ на Black Sabbath.

„Като толкова много хора по света, днешната новина ни удари с наистина безумен шок и тъга“, написа групата в Instagram. „Ози, благодаря ти за всичко. Просто казано, никой от нас не би бил това, което сме без теб.“

Барабанистът на Black Sabbath Бил Уорд каза, че „никога няма да кажа сбогом“ в публикация в памет на Озбърн в социалните мрежи, която включваше и снимка на двамата заедно.

„Къде ще те намеря сега? В спомените, неизказаните ни прегръдки, пропуснатите ни телефонни обаждания, не, ти си завинаги в сърцето ми“, каза Уорд в X. „Най-дълбоки съболезнования на Шарън и всички членове на семейството. Почивай в мир. Искрени съболезнования на всички фенове. Никога няма да кажа сбогом. Благодаря ти завинаги.“

В инстаграм AC/DC също отдаде почит към Ози в социалните мрежи преди малко.

„Толкова тъжно! Голяма загуба за всички, които го обичаха“, се казва в публикацията.

Една от многото емблематични групи, които свириха заедно с Black Sabbath на прощалния им концерт по-рано този месец, беше The Smashing Pumpkins.

Били Корган, водещият вокалист, говори с Джейми Кумарасами в предаването The World Tonight по Radio 4 за преживяването си.

„Някои от най-големите музикални изпълнители в света пътуваха от цял свят, за да бъдат там буквално, за да отпразнуват наследството на тази група... Това е един от най-великите музикални моменти в живота ми“, каза той. "Той беше музикален пионер – трябва да гледате на Ози така, както гледате на някой като Синатра, самостоятелен глас, чието пеене обхваща десетилетия, той създаде жанрове, които не могат да бъдат повторени. И двамата мъже имаха глас, който сякаш говореше за нещо по-голямо, отколкото самият човек разбираше.“

Сами Хагар, водещият вокалист на Van Halen, отдаде почит на Озбърн в социалните медии. Хагар свири на прощалния концерт на Озбърн по-рано този месец. В публикация в Instagram той написа, че Озбърн „беше и винаги ще бъде единствена по рода си истинска рок легенда“.

„За него да е бил толкова близо до смъртта на 5 юли и все пак да се изправи там и да изпълни както е обещал... Уау! Това го поставя в собствена категория.“ Говорим за отдаденост и лоялност към феновете. Никой никога няма да надмине това!“, добавя той. „Почивай в мир, брат ми, ти направи всичко.“

Американската рок група Aerosmith го нарича „нашият брат в рока“, казвайки, че е „променил музиката завинаги“.

„От Black Sabbath до соловата си работа, Ози предефинира какво означава да си хеви музикант“, написа групата в X. „Той направи всичко със сърце, твърдост и онзи див дух, който само той можеше да донесе. Нашата любов е към Шарън, семейството му, групата му и милионите по света, които усетиха неговия огън.“

Слаш, соло китаристът на Guns N' Roses се сбогува с Ози със снимка от деня на концерта в Бирмиган, на която са тримата с Аксел Роуз.

Майк Маккрийди о Pearl Jam публикува емоционален пост в Instagram:

"Тъжно е да чуя, че Ози почина днес. Когато бях в гимназията открих Sabbath. War Pigs бяха едновременно ужасяващи и хипнотизиращи. Гласът на Ози ме отведе в една тъмна вселена. Страхотно бягство. Тогава, когато излезе записът на Blizzard of Ozz, веднага станах фен... Благодаря за музиката, Ози, тя прави пътуването ни в живота по-добро."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.