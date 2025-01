Джесика Алба и съпругът ѝ се развеждат

Джесика Алба и съпругът й Кеш Уорън са на прага на развод след 16 години брак, съобщава TMZ. Според източници двамата се разделят, но официален коментар от тяхна страна все още няма.

Алба и Уорън се запознават през 2004 г. във Ванкувър, докато актрисата снима "Фантастичната четворка". Алба играе ролята на Сю Сторм, а Уорън е асистент на режисьора. Двойката сключва брак на 19 май 2008 г. и имат три деца - дъщери Хон и Хейвън, както и син - Хейс

Въпреки раздялата, няма излишна драма и напрежение между тях.

„Каквото и да се случва в момента, изглежда, че те ще останат близки. Ако наистина подават молба за развод, то това не е заради някаква грозна драма. Те все още изглеждат щастливи заедно. Джес обаче е споменавала през годините, че е трудно да се запази искрата жива", уточнява запознатият.

В началото на януари двамата отпразнуваха рождения ден на Хейс, като демонстрираха семейна идилия. Въпреки това, в послание за новата година, Алба публикува текст с по-дълбок смисъл, в който описва 2024-а като година на „връзки, израстване, трансформация, приключения и много любов.“

През септември 2021 г. основателката на "Honest Company" разказва пред People за балансирането между семейство, бизнес и брак. Алба споделя, че ключът за тяхната връзка е „прекалената комуникация“.

„По различно време сме имали различни нужди. Когато имахме децата, аз настоявах за вечерни срещи веднъж седмично. Той пък искаше да съм напълно свободна през уикендите“, разказва тя. Според нея умението да разговарят за проблемите, преди да станат критични, е помогнало да избегнат големи кризи.

В откровен разговор през юли 2021 г. в Instagram серията на Катрин Шварценегер Прат "Before, During & After Baby", Алба признава, че предизвикателствата на родителството често влияят на брака им. „Кеш често остава с по-късия край на пръчката. Когато наистина прекарваме време заедно, това е не само за него, а за нас. Но е трудно. Почти невъзможно“, казва тя.

Джесика добавя, че макар първите две години на брака да са били „розови“, след това идва усещането, че просто съжителстват. „Има толкова много отговорности, че започваш да си отбелязваш задачите – направено, готово, приключено. Вечерните срещи спряха, защото винаги излиза нещо по-важно“, разказва актрисата.

По нейните думи способността да изразиш недоволството си навреме, вместо да го оставиш да тлее, е била решаваща за тяхната връзка: „Имали сме моменти, когато нещата просто избухват, но това, че сме приятели и знаем, че няма да се предадем, ни държи заедно. Въпреки всичко, това е пътешествие за цял живот. Ако и двамата избирате да го изживявате заедно, няма значение какви драми възникват.“

През май 2024 г., по случай 16-та годишнина от брака им, Алба публикува трогателна поредица от снимки и сподели размисли за тяхното житейско пътуване. „Горда съм с нас, че стигнахме дотук. Няма правила или наръчник какво значи да се посветиш на друг човек и да избереш да бъдеш семейство. През всички трудности и предизвикателства, ние винаги намирахме пътя обратно един към друг“, написа тя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.