Go Guide празнува юбилейното десето издание на Food&Drink Awards – гласувай за любимите си заведения в София и Пловдив!

Go Guide е градският пътеводител към добрите преживявания в кулинарния и нощен живот на София. Медията винаги ни е показвала най-добрите ресторанти, заведения, барове, клубове и места с изявена концепция и отличен вкус. В началото на 2025-а Go Guide даде началото на юбилейното десето издание на емблематичните Food&Drink Awards – годишните им награди, които отличават най-добрите ресторанти, барове и клубни заведения в София и Пловдив.

В юбилейното издание медията номинира заведения в рекорден брой категории – цели 25, като запазва успешния формат, при който публиката определя победителите чрез онлайн гласуване. Гласуването започва на 16 януари и продължава до 16 февруари на awards.goguide.bg. Сайтът те очаква, за да дадеш гласа си за твоите любими места в София и Пловдив, а всеки гласувал може да грабне една от големите награди. Ваучер за пазаруване на стойност 1500 лв., предоставен от Fashion Days и още 25 ваучера по 50 лв. за консумация в заведенията – победители във всяка от категориите. За да се отчете гласът ти, е необходимо да гласуваш в минимум 19 от 25-те категории и да направиш регистрация. Избери твоите локации на добрия вкус на awards.goguide.bg!

По повод юбилейното издание на Go Guide Food&Drink Awards 2024 ще се връчи и специална „Награда на десетилетието“. Тя ще отличи няколко заведения, доказали се като лидери в бранша през последните 10 години чрез постоянно високо качество, креативност и устойчивост във времето. В отговор на развитието на кулинарната сцена тази година са добавени и още две нови категории – Best Specialty Coffee и Best Fine Dining Restaurant, които отразяват нарастващото разнообразие и изискано качество в сектора.

Напомняме ти, че за втора поредна година в наградите се запазва категорията Best Eco-Minded Place, реализирана съвместно с „Еко Партнърс“, която отличава заведенията с най-добри екологични практики. Запазва се и въведената миналата година „Награда на гилдията“, при която самите участници оценяват своите колеги. Така всяка категория ще има двама победители – избран от публиката и избран от професионалистите в бранша.

Go Guide Food&Drink Awards 2024 те очакват с твоя глас на awards.goguide.bg – гласувай, отличи заведенията, които оставят следа в сърцето и небцето ти, и спечели някоя от страхотните награди.

