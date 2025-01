Разбиха легендарното Ферари F40 на Ландо Норис в мантинела ВИДЕО

Шофьор случайно засне драматичният момент, в който "Ферари"-то на британската звезда от Формула 1 Ландо Норис, се блъска в мантинела.

Кадри, споделени онлайн, заснеха как Ferrari F40, което е собственост на Норис и струва £2 милиона, се движи по криволичещ път, преди да се разбие в бариера. Червеният автомобил се завърта на почти цели 360 градуса, докато се опитва да намали, преди да се плъзне към мантинелата.

По време на инцидента скъпата кевларова каросерия на емблематичната кола е разбита, като изображения показват части от бронята на автомобила, които висят от него.

Но като по чудо колата все още е годна за управление след катастрофата.

Съобщава се, че 25-годишният пилот на McLaren не е бил зад волана по това време и според местните италиански медии не е ясно кой е управлявал класическото Ferrari.

Норис се сдоби с култовото F40, което носи номер 865Q, миналото лято за умопомрачителните £2 милиона след първото си Гран При в Маями.

За първи път той беше видян да управлява автомобила по време на разходка за пазар през декември.

F40 се задвижва от 2,9-литров V8 с двойно турбокомпресор, който произвежда 471 к.с. (352 kW/478 к.с.) в европейски спецификации.

Въпреки че тази мощност със сигурност е достатъчна, за да ви създаде проблеми, също така е отбелязано, че технологията за турбокомпресор от 80-те години и свързаното с нея забавяне може да създаде проблеми на шофьорите, като осигури внезапен удар на въртящия момент, който те може би не очакват.

Ferrari направи само 1315 екземпляра от F40 между 1987 и 1992 г.

