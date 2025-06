Няма място за Безос: Венеция скочи срещу сватбата на милиардера с Лорън Санчес

Марта Соторива, учителка във Венеция, неуморно води кампании за различни каузи в любимия си град-лагуна, от протести срещу гигантските круизни кораби до борбата с покачващите се наеми. Сега тя е заета да подготвя банери, да раздава листовки и да вика през мегафони по площадите, докато се присъединява към десетки активисти в разпалването на съпротивата срещу „което и да е гигантско събитие“, което според нея рискува да превърне обекта на световното наследство – който отдавна страда от последиците от прекомерния туризъм – в детска площадка за богатите.

Соторива има предвид звездната сватба между милиардера и основател на Amazon Джеф Безос и Лорън Санчес - бивша телевизионна журналистка. Продължителното еднодневно парти, което се очаква да започне на 24 юни, ще бъде най-голямата сватба, проведена във Венеция, откакто Джордж Клуни се ожени за Амал Аламудин през 2014 г.

Докато жителите на Венеция до голяма степен приветстваха приказния голям ден на Клуни, сватбата на Безос беше посрещната с много повече антипатия. Веднага щом кметът милионер на Венеция Луиджи Бруняро потвърди през март, че двойката ще се ожени в града, активистите мобилизираха кампанията си, която е под наслова „Няма място за Безос“.

Плакати с изображение на главата на Безос върху ракета, изстрелваща се в космоса – във връзка с неговото космическо туристическо начинание Blue Origin – се появиха из целия град. Участниците в кампанията разпространяват информация и като раздават листовки на различни традиционни италиански кулинарни фестивали, известни като sagre, и като организират публични срещи. Най-смелият им предсватбен трик досега беше да издигнат банер с надпис „Без Безос“ на камбанарията на базиликата Сан Джорджо на едноименния венециански остров, където се говори, че двойката ще каже обетите си.

Подробностите за сватбата са строго секретни, като общинският съвет на Бруняро подхранва гнева, като дори не потвърждава точните дати. Празненствата са насрочени за 24-26 юни, въпреки че някои казват, че самата сватба няма да се проведе до 28 юни.

Въпреки оскъдната информация, от месеци италианската преса е пълна със слухове за всичко - от 200-те гости - по-специално Ким Кардашиян, Леонардо ди Каприо, Опра Уинфри и Иванка Тръмп - и техните хотелски стаи на цена от 9000 евро на нощ, до резервацията на целия флот от водни таксита и многобройните дизайнерски рокли, които булката ще носи по време на тържествата.

Докато градските власти напълно приемат веселието и приходите, за които се говори, че ще бъдат 8,4 милиона паунда, техните политически съперници твърдят, че събитието няма да е от полза за обикновените венецианци.

#Venice locals are staging protests against Jeff #Bezos ahead of his wedding to Lauren Sánchez, with a group called “No Space For Bezos” protesting what they fear will be an extravagant display of the billionaire’s wealth.#Forbes

For more details: 🔗 https://t.co/GQWK3KEp5v pic.twitter.com/Yr4qHEFpLt