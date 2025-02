Имението от "Keeping Up With the Kardashians" се продава за 13,5 млн. долара

Един от най-разпознаваемите домове излиза на пазара – Крис Дженър продава дългогодишната резиденция на семейството, която стана емблематична благодарение на тяхното риалити шоу.

Имението в Hidden Hills, което беше основната локация за заснемането на „Keeping Up With the Kardashians“, вече е в продажба… а Крис иска 13,15 милиона долара за това парченце от телевизионната история.

С шест спални и площ от приблизително 825 кв. метра, къщата е моментално разпознаваема за феновете на риалитито. Всички помнят емблематичния черно-бял шахматен под във фоайето, кухненската маса, около която семейството споделяше много моменти, както и задния двор, където Кардашиян организираха своите бляскави партита.

Крис и Кейтлин Дженър купуват къщата през 2010 г. – още когато Кейтлин беше Брус Дженър, преди „джендър трансформацията“ – и тя се превръща в неразделна част от шоуто и живота им.

Източници, близки до Крис, споделят пред TMZ, че продажбата е емоционален момент за нея, защото домът носи много спомени. Въпреки това тя е щастлива, че някой нов ще го обикне толкова, колкото и тя. А причината за продажбата е, че никой вече не живее там.

В задния двор има басейн и спа зона, както и барбекю кът. На това се казва „край на ера“.

