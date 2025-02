Кейт Мидълтън се държи с принц Уилям като с четвъртото си дете

Тази година принцеса Кейт Мидълтън и принц Уилям ще отпразнуват своята 14-та годишнина от брака си, който се състоя на 29 април 2011 г.

Кралската двойка има 3 деца – Луи, Шарлот и Джордж.

Според информация в нова книга за кралските особи Royal Book, принцът често пъти се превръща от глава на семейството, в четвъртото дете на Кейт.

Откъс от предстоящата книга на Том Куин, Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants, публикуван в The Times на 6 февруари, съдържа някои доста очевидни подробности за двойката. Книгата, която ще бъде публикувана в САЩ на 25 февруари, съдържа интервюта с кралски особи и бивши служители, близки до Кейт, Уилям и други кралски особи.

Неназован източник, интервюиран от Куин, споделя: „Не знам къде би бил Уилям без Кейт – тя го успокоява, когато стане малко раздразнителен. Тя казва, че понякога трябва да бъде третиран като нейно четвърто дете.“

Цялата статия четете в Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.