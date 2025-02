Арми Хамър: Ял съм сурово животинско сърце, но никога човешка плът

Арми Хамър разкри, че преди години, по време на ловен излет е изял „топло“ животинско сърце. Звездата от „Call Me By Your Name“ разказа за преживяването в епизод на „The Louis Theroux Podcast“, излъчен на 11 февруари.

„Не изяждаш цялото сърце. Една от традициите е просто да отхапеш от него,“ сподели Хамър, цитиран от E! News. Той си припомни как приятелите му, които били с него на лова, го подтикнали да го направи.

„Това е един от онези преувеличени мъжки ритуали за посвещение, когато ловуваш за първи път. Всеки, когото познавам и който е ходил на лов за първи път, е трябвало да направи нещо подобно“, обясни той.

Хамър уточни, че изрязал сърцето „не с цел някакъв канибализъм или сексуално удовлетворение“, като направи препратка към миналите обвинения срещу него за канибалистични фантазии.

Актьорът категорично заяви, че никога не е ял човешко месо. „Знаете ли какво трябва да направиш, за да бъдеш истински канибал? Трябва наистина да изядеш човешка плът. Така че - не“, каза той.

През 2022 г. бившите му партньорки Кортни Вучекович и Джулия Морисън твърдяха в документалния филм „House of Hammer“, че Хамър им е изпращал съобщения с ужасяващи фантазии, свързани с канибализъм.

През април 2023 г. актьорът беше разследван от прокуратурата в Лос Анджелис по обвинения в изнасилване, след като друга жена го обвини в сексуално насилие. В крайна сметка обаче не бяха открити достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.

В интервюто си Хамър коментира и предполагаемите текстови съобщения, заявявайки: „Понякога, когато си с някого и имате сексуална връзка, а ти си провокатор, е забавно е да предизвикваш реакции, да тестваш границите малко по малко.“

„Но имах ли някога намерение да отрежа нещо от някого или да изям нещо от нечие тяло? Не. Това никога не е било реално мое желание“, добави той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.