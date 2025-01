Холивудският "канибал" Арми Хамър разказа как се е сринал животът му

Арми Хамър най-накрая проговори открито за скандала, който сложи край на актьорската му кариера.

Звездата от „Call Me By Your Name“, който бе отхвърлен от Холивуд, след като жена го обвини в изнасилване, а други жени твърдяха, че е споделял с тях фантазии, свързани с насилие и канибализъм, признава, че е изневерявал на тогавашната си съпруга Елизабет Чембърс, но отрича да е извършил нещо незаконно. Въпреки че беше разследван за сексуално насилие от полицията в Лос Анджелис, срещу него не бяха повдигнати обвинения.

Сега Хамър живее в това, което самият той нарича „мизерен малък апартамент“, докато записва подкаст и се опитва да се върне в играта. Все някак. В първия епизод за новата година на „Your Mom’s House“, той разговаря с комиците Кристина Пазшицки и Том Сегура, като размишлява за това как историята му завладя общественото внимание по време на пандемията.

„Светът изглеждаше като че ли се разпада, а хората бяха дълбоко нещастни с живота си. И тогава изникна тази сензационна история за актьор, който иска да убива и яде хора. И изведнъж всички си казаха: „О, това е толкова по-забавно, отколкото да мисля за факта, че не мога да изляза от хола си“, споделя Арми.

Арми Хамър се впусна в откровения и за сексуалните си фантазии

Той разкри, че му доставя удоволствие да връзва партньорите си по време на интимни моменти. Сподели, че дори е тренирал уменията си върху манекен, който купил от универсален магазин.

„Харесва ми идеята, че си напълно моя. Че мога да правя каквото си искам, а ти го обожаваш, защото знаеш, че принадлежиш на мен“, каза „отритнатата звезда“, която последно се появи в „Смърт край Нил“ през 2022 година.

„И, знаеш ли, цялата тази идея за притежание…просто е забавно да говориш за това. Особено ако си пиян или напушен през нощта и си пишеш с някого. Докато го пишеш, си се смееш сам на себе си: „Ще ти отрежа пръста на крака и ще го нося в джоба си, за да имам част от теб навсякъде, където отивам, ха-ха-ха“, даде пример актьорът.

„Честно казано, ако някой вземе разговори от нечия спалня – дори да са напълно безобидни и „vanilla“ – и ги покаже извън контекст, хората ще реагират с: „Вие сте адски отвратителни“, добави Хамър, подчертавайки че всичко може да звучи зле, когато е изопачено и разглеждано от друга перспектива.

Секс = валидация

Когато го попитаха дали е „успял да загуби ума си“, докато скандалът се разгръщал, Арми Хамър отговори: „Мисля, че бях по-скоро в режим на пълна паника. Знаеш ли, имаше тази маска, с която всъщност не се идентифицирах, но всички мислеха, че това съм аз. Тази маска се превърна в нещо като спасителна мрежа, моя идентичност. И когато тя се срина, всички изведнъж започнаха да казват: „Повече не харесваме този човек. Мразим го.“ Това е жестоко. Буквално имаше статии в The Punjabi Times за това как съм канибал и всякакви такива неща. Мисля, че през март 2021 г. бях петият най-търсен човек в Google в света. И всичко беше негативно. Оставаш гол пред света, с всичките си странности и желания, които хората съдят. Това е адски трудно.“

Хамър също така откровено сподели, че е използвал жени, за да храни егото си. По думите му, за него, хората били като „торби с дрога, но с кожа.“

„Фактът, че хората искаха да правят секс с мен, че имах този контрол, че спях с тях – всичко това ми даваше чувство за власт. Даваше ми валидация“, споделя той.

Това, което правил, било да въвлича тези момичета в живота си за около месец и половина, изпълнен с вихър от събития – пътувания с кола, пътешествия и какво ли още не.

„Казвах си: „Ще правим всичко това, ще правим страхотен секс. Всичко ще бъде невероятно.“ А после, накрая, казвах: „Еха, добре се справихме, страхотен отбор сме“, споделя той.

А после, просто изчезвал, за да направи същото с някой друг, оставяйки тези жени да се чувстват така, сякаш са попаднали в торнадо от емоции, вярвали, че са намерили своето място, а после били изоставени, описва той обстоятелствата.

„Мразя баща си“

Арми Хамър, който е споделял, че е бил сексуално насилен от пастор, когато бил на 13 години, разкри, че посещава терапия. Актьорът размишлява върху поведението си и това, което го е мотивирало.

„Има аспекти от поведението ми, които мисля, че произлизаха от не особено здравословно място. Има и такива, които бяха просто израз на моята сексуалност. Трябваше да се задълбая в себе си, за да разбера кое идва от правилното място и кое произлиза от травма“, каза той в подкаста.

Арми засегна и въпроса за своите деца, с които е прекарал празниците, и как те биха могли да го възприемат в бъдеще: „Напълно осъзнавам, че дъщеря ми и синът ми ще стигнат до момент, в който ще ходят на терапия и ще кажат: „Мразя баща си.“ И аз ще съм, като: ‘Мамка му. Наистина се старая да променя нещата.“

Хамър призна, че някъде дълбоко в себе си, на подсъзнателно ниво, искал да бъда хванат, за всички неща, които причинил на семейството си. Въпреки това сподели, че гледа с надежда към бъдещето. Наскоро е завършил снимките на филма „Frontier Crucible“ с Уилям Х. Мейси.

„Не бих казал, че съм се върнал напълно, но работя“, каза Арми.

