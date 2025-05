Вокалистът на 3 Doors Down разкри, че е с рак в четвърти стадий

Тъжна новина за феновете на рок групата 3 Doors Down.

Те отменяват лятното си турне през 2025 г., тъй като стана ясно, че вокалистът им Брад Арнолд се бори с раково заболяване. 46-годишният певец сам направи разкритието чрез клип в социалната мрежа Instagram.

"Здравейте на всички, Брад от 3 Doors Down е. Надявам се, че имате страхотен ден днес. Имам някои не толкова добри новини за вас днес.", казва той.

Музикантът разкрива, че преди няколко седмици е научил, че е има вид рак на бъбрека. Той се разболял и отишъл в болница - така станало ясно, че страда от рак.

Лекарите открили, че ракът е вече в четвърти стадий и се е разпространил към белите му дробове.

"Така, аз бях болен преди няколко седмици и после отидох в болницата, и ми направиха изследвания, и всъщност получих диагнозата бъбречно-клетъчен карцином, който е развил метастази в белите ми дробове. И е в четвърти стадий, и това наистина не е добре.", разкрива изпълнителят на "Let Me Go".

