Музиканти издадоха "тих албум" в знак на протест срещу ИИ

Повече от 1000 музиканти, сред които Ани Ленъкс, Деймън Албарн и Кейт Буш, издадоха “тих албум” в знак на протест срещу планираните от правителството на Обединеното кралство промени в закона за авторското право, които според тях биха улеснили компаниите с изкуствен интелект да обучават модели, използващи произведения с авторски права без лиценз.

Съгласно новите предложения разработчиците на AI ще могат да използват съдържанието на създателите в интернет, за да подпомогнат разработването на своите модели, освен ако притежателите на права не решат да се “откажат“, съобщава BBC.

Изпълнителите се надяват албумът, озаглавен Is This What We Want?, да привлече вниманието към потенциалното въздействие върху поминъка и музикалната индустрия в Обединеното кралство. Всички печалби ще бъдат дарени на благотворителната организация Help Musicians.

Сър Пол Маккартни, лорд Лойд Уебър, Елтън Джон, Ед Шийран, Дуа Липа и Стинг, както и писателите Казуо Ишигуро, Майкъл Морпурго и Хелън Филдинг също подкрепят инициативата, заявявайки, че промените в закона ще позволят на големите технологии да атакуват творческите сектори.

”В музиката на бъдещето гласовете ни ще останат ли нечути?“, пита Кейт Буш в изявление.

Албумът, подкрепен от хора като Били Оушън, Ед О'Брайън от Radiohead и Дан Смит от Bastille, както и The Clash, Mystery Jets и Jamiroquai, включва записи на празни студиа и пространства за изпълнения, демонстрирайки това, от което артистите се страхуват, а именно - потенциалното въздействие на предложената промяна в закона.

В много рядък ход британските вестници също изразиха своята загриженост. Те започнаха кампания „Да бъдем справедливи“, включваща реклами на първа страница на почти всички национални ежедневници, придружени от редакционна статия от вътрешната страна на вестниците.

Лейбъристкото правителство на министър-председателя Кийр Стармър обмисля да преразгледа закона, за да позволи на компаниите за ИИ да използват съдържанието на създателите в интернет, за да подпомогнат разработването на своите модели, освен ако притежателите на права не откажат.

Творците обаче твърдят, че отказът ще бъде труден и обременителен.

Организаторът на албума Ед Нютън-Рекс заяви, че музикантите са “единни в цялостното си осъждане на този зле обмислен план“.

“Предложението на правителството ще предаде безплатно труда на музикантите в страната на компаниите за ИИ, позволявайки на тези компании да използват труда на музикантите, за да ги конкурират“, каза той.

“Това е план, който не само ще бъде катастрофален за музикантите, но и е напълно ненужен. Обединеното кралство може да бъде лидер в областта на ИИ, без да захвърля водещите си в света творчески индустрии“, добави той.

