От върха се пада най-лесно: Носителите на “Оскар”, които не са добре дошли на церемонията

Докато много знаменитости са влезли в историята на „Оскарите“ със своите победи, други биват свързани с тях по далеч по-неприятни причини. Немалко звезди се замесиха в скандали, които им осигуриха дълготрайно място в медийните заглавия…и „бан“ от церемонията по връчването на престижните филмови награди.

След като през 2022 г. беше обявена 10-годишната забрана на Смит, Академията подчерта съществуващите си стандарти за поведение, които определят етичните очаквания към нейните членове.

Организацията наблегна на това, че нейните членове трябва да „се държат по начин, съобразен с добрата репутация на Академията“ и осъди „физически контакт, който е нежелан и в конкретната ситуация неподходящ и неуместен“.

Стандартите за поведение също така потвърждават, че ако даден член бъде признат за нарушител на тези стандарти, Академията „може да предприеме всякакви дисциплинарни действия … включително и временно отстраняване или изключване от членство“.

А ето и шест знаменитости, които са били „баннати“ от „Оскарите“ – и причините за това.

Кармайн Кариди

През 2004 г. Академията изключи актьора Кармайн Кариди, след като беше хванат да дава назаем копия на филми, изпратени от дистрибуторите на гласувалите на Академията за разглеждане за „Оскар“.

Кариди, който стана член на Академията през 1982 г. и почина през май 2019 г. на 85-годишна възраст, редовно получавал предварителни копия на филми. След като мъж на име Ръсел Спраг поправил повредения му видеорекордер, Кариди се съгласил да му заема някои от тези копия. Това продължило известно време, като той започнал да изпраща все повече и повече.

„Изпращах му ги преди дори да ги гледам. А той ги копираше и ми ги връщаше“, разказа Кариди пред The Hollywood Reporter през февруари 2017 година.

ФБР в крайна сметка усетили, че има нещо гнило и предложили на Кариди имунитет в замяна на разкриване на самоличността на Спраг.

През февруари 2004 г. Бордът на управителите на Академията гласува за изключването на Кариди. И не само че актьорът от „Кръстникът“ беше изключен, но той стана и първият член на Академията, който е застигнат от подобна съдба, според The Hollywood Reporter.

Кариди заяви пред изданието, че не обвинява Академията, защото е знаел, че нарушава нейните правила.

Харви Уайнстийн

След като бе обвинен в сексуално насилие в разследване на The New York Times, публикувано през октомври 2017 г., както и в статия на The New Yorker (което в крайна сметка доведе до възникването на движението #MeToo), продуцентът Харви Уайнстийн беше изключен от Академията. Завинаги.

Преди отстраняването му, Академията осъди предполагаемото му поведение като „отблъскващо, отвратително и противоречащо на високите стандарти на Академията и творческата общност, която тя представлява.“

Бордът на управителите на Академията се събра веднага, за да обсъди обвиненията, и „гласува с много по-голямо от необходимото мнозинство, представляващо 2/3 от членовете на борда, за незабавното му изключване от Академията“, според официално изявление на организацията.

„Ние правим това не просто, за да се разграничим от човек, който не заслужава уважението на своите колеги, но и за да изпратим послание, че ерата на съзнателното неведение и срамната съучастническа пасивност към сексуално хищническо поведение и тормоз на работното място в нашата индустрия е приключила. Тук става въпрос за проблем, на дълбоко тревожно ниво, който няма място в нашето общество“, гласеше още изявлението.

Така Уайнстийн стана вторият член, изключен от Академията. През 2020 г. продуцентът бе осъден на 23 години затвор след като беше признат за виновен за изнасилване и сексуално посегателство. През 2023 г. получи допълнителни 16 години затвор след нова присъда за сексуално насилие в Лос Анджелис.

Бил Козби

Академията изключи Бил Козби месец след осъждането му за сексуално насилие.

През април 2018 г. актьорът бе признат за виновен в упражняване на сексуално насилие, над Андреа Констанд, бивша служителка на университета „Темпъл“, след като я е упоил, през януари 2004 година. Той беше осъден на три до десет години затвор.

Само няколко дни по-късно Академията се събра и гласува за изключването на Козби „в съответствие със Стандартите за поведение на организацията“, като това беше официално обявено в изявление.

„Бордът продължава да насърчава етичните стандарти, които изискват от членовете да спазват ценностите на Академията за уважение към човешкото достойнство“, допълниха от Борда.

През юни 2021 г. Козби беше освободен от затвора, след като Върховният съд на Пенсилвания отмени присъдата му.

Роман Полански

Академията изпроводи и режисьорът Роман Полански, „под ръчичка“, заедно с Козби, заради собствената си присъда за изнасилване.

Носителят на „Оскар“ се призна за виновен за незаконен сексуален контакт през 1977 г., след като 13-годишно момиче го обвини, че ѝ е дал алкохол и наркотици преди да я насили. В резултат на сделка със съда той излежа 42 дни в затвора, но избяга от САЩ, преди да изтърпи цялата си 90-дневна присъда. Оттогава Полански остава беглец за американското правосъдие.

В момента, режисьорът продължава да живее в Европа, където продължава да снима филми.

В интервю за The Hollywood Reporter през октомври 2017 г. Полански размишляваше върху случая: „Що се отнася до това, което направих – всичко е приключило. Признах се за виновен.“

Адам Кимел

Операторът Адам Кимел беше изключен от Академията заради миналото си като сексуален престъпник.

Кимел стана член на Академията през 2007 г. – няколко години след престъпленията си. Въпреки това, когато през ноември 2020 г. Variety разкри, че той е арестуван и осъден за изнасилване и нападение над малолетни, организацията предприе действия и го изключи през март 2021 г., потвърди източник от Академията пред Variety.

В изявление за таблоида, през ноември същата година, Академията заяви, че процесът им за подбор на членове се „основава на система на честта, която разчита на почтеността на бъдещите членове, техните спонсори и комисии за разкриване на всякаква дисквалифицираща информация.“

Академията добави, че ще преразгледа ситуацията „в съответствие със своите устави“ и ще „продължи да преразглежда процеса си за подбор на членове, за да гарантира, че той точно отразява ценностите на Академията.“

Уил Смит

Малко моменти в историята на Оскарите са били толкова шокиращи, колкото шамара, който Уил Смит зашлеви на Крис Рок по време на церемонията през 2022 година.

Докато представяше наградата за „Най-добър документален филм“, Рок направи шега по адрес на съпругата на Смит, Джада Пинкет Смит, казвайки: „Джада, обичам те. „G.I. Jane“ 2, нямам търпение да те видя.“

Това бе препратката към прическата на Джада, която реално е без коса.

Мигове по-късно Смит излезе на сцената и удари Рок в лицето. Шокираният комик отвърна: „О, уау. Уил Смит току-що ми заби шамар.“

След като се върна на мястото си, Смит извика към сцената: „Дръж името на жена ми далеч от ш***ната си уста!“

Почти две седмици по-късно, Бордът на управителите на Академията обяви, че Смит е наказан с 10-годишна забрана за участие във всички събития и програми на Академията, започвайки от 8 април 2022 година.

В писмо, цитирано от People, президентът на Академията Дейвид Рубин и изпълнителният директор Доун Хъдсън признаха, че не са успели „адекватно да се справят със ситуацията“ по време на церемонията: „Това беше възможност за нас да дадем пример на нашите гости, зрители, както и на семейството на Академията по целия свят, но не се справихме – бяхме неподготвени за нещо толкова безпрецедентно.“

В писмото се пояснява още, че това дисциплинарно наказание е „стъпка към по-голямата цел – защита на безопасността на гостите, както и възстановяване на доверието в Академията.“

Актьорът от „Лоши момчета“ отвърна с изявление, получено от PEOPLE, в което пише, че напълно приема и уважава решението на Академията.

Е, явно Академията има дълга памет и още по-дълъг списък с правила – а тези, които ги нарушат, получават повече от просто упрек.

