Шегите по негов адрес са по-стари от него: Вечният Чък Норис навърши 85 години

Легендата на бойните изкуства и актьор Чък Норис навърши 85 години и е благодарен за живота, който е имал възможността да изживее.

Емблематичният актьор качи снимка във Facebook по повод празника си, а описанието гласеше: "Днес празнувам своя 85-ти рожден ден и няма по-добър начин да го отпразнувам от това да прекарам прекрасно време тук, в Кауаи. Когато се обръщам назад и поглеждам към живота си, изпитвам огромна благодарност за невероятните приключения и невероятните хора, които срещнах по пътя си. Времето лети бързо, но моментите, които създаваме заедно, остават за цял живот. Наздраве за пътя, който ни предстои. Бог да ви благослови, Чък Норис."

Чък е роден на 10 март 1940 г. в Раян, Оклахома. Най-голям от трима братя, Норис помага на майка си да се грижи за семейството, след като те се преместват в Торънс, Калифорния, когато той е на 12 години. Там завършва гимназия и след това се записва във Въздушните сили на САЩ и по време на службата си в Корея започва да изучава бойното изкуство танг су ду.

Пътят му към Холивуд се отваря с "Пътят на дракона" (1972), където се сблъсква с Брус Лий в един от най-емблематичните екшън двубои на всички времена.

Става още по-известен със своите екшън филми и сериала "Walker, Texas Ranger", в който не само изпълнява главната роля, но е и изпълнителен продуцент. Сред най-известните му филми са "Missing in Action" (1984 г.), "The Delta Force" (1986 г.), "Delta Force 2: The Colombian Connection" (1990 г.) и "Sidekicks" (1992 година).

Последната му голяма роля на голям екран беше през 2012 г. в "The Expendables 2", където играе редом до екшън звезди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Джет Ли и Долф Лундгрен.

Сега, освен, че може да накара водата да се поти и да брои до безкрай, Чък Норис е и автор, благотворител и вдъхновение за поколения екшън фенове. И създатели на мемета.

В началото на XXI век, в интернет пространството започнаха да се разпространяват "Чък Норис факти", които представят абсурдно преувеличени твърдения за неговата сила и способности, заради неговия образ на непобедим екшън герой. Станаха световно известни и хората до ден днешен си правят шеги за човека, който може да дели на нула.

А Норис има реални бойни умения, което прави шегите и меметата още по-забавни, защото имат частица истина в тях.

Ето някои „Чък Норис факти“, които ще ви оправят деня:

„Чък Норис не носи часовник – той решава колко е часът.“

„Смъртта веднъж имала близка среща с Чък Норис… и сега се крие.“

„Когато Чък Норис прави лицеви опори, той не избутва себе си нагоре, а избутва Земята надолу.“

„Чък Норис е единственият човек, успял да откаже на баба си да му сипе допълнително.“​

„Чък Норис може да убие два камъка с една птица.“​

„Когато Торбалан си ляга, проверява под леглото и в гардероба си за Чък Норис.“ ​

„Чък Норис може да затръшне въртяща се врата.“

„Когато Марк Зукърбърг направил Фейсбук и за първи път влязъл в него, вече имал покана за приятелство от Чък Норис.“ ​

„Чък Норис е роден от леля си, тъй като никой не смее да му *** майката.“​

„Чък Норис може да накара Слънцето да изгрее от Запад.“​

„Чък Норис носи каска, докато кара мотор, за да предпази земята от главата си.“

„Чък Норис може да хвърли "1" с два зара.“ ​

„Чък Норис не гледа телевизия, телевизията гледа Чък Норис.“ ​

„Чък Норис реже нож с хляб.“ ​

„Чък Норис е превъртял Супер Марио без да скача.“ ​

„Чък Норис тегли банката от парите.“

„Чък Норис може да бере череши от бор! През зимата.“​

„Сълзите на Чък Норис лекуват рака. Жалко, че никога не плаче.“

„Веднъж кобра захапала крака на Чък Норис. След мъчителни пет дни, змията умряла.“

„Тъмното се бои от Чък Норис.“

„Чък Норис кара лука да плаче.“

„Чък Норис е единственият човек, който може да удари циклоп между очите.“

„Вирусите си бият ваксина срещу Чък Норис всяка година.“

