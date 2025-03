Лизо: Не исках да живея

Лизо продължава да говори открито за психичното си здраве.

По време на концерт в театър „Wiltern“ в Лос Анджелис на 12 март, изпълнителката на „Truth Hurts“ сподели, че е страдала от депресия през 2023 година. Тогава тя бе съдена от бивши танцьорки от екипа ѝ, които я обвиниха в тормоз и токсична работна среда, които тя отрича.

Към края на концерта, според видеа, споделени в социалните мрежи, Лизо започва да говори за психичното здраве, обяснявайки вдъхновението зад заглавието на предстоящия си албум "Love in Real Life".

„Нарекох го така, защото преди около година и половина — толкова ми е трудно да говоря за това — бях в толкова тъмна, дълбока депресия. Бях толкова съсипана от света и толкова наранена, че не исках да живея повече. Бях толкова уплашена от хората, че не исках да ме виждат. В крайна сметка преодолях този страх“, казва тя на публиката, цитирана от People.

Лизо разказва, че е това мрачно състояние се е пропукало, докато е била на концерт: „Докато вървях през тълпата се случи нещо невероятно. Някой, когото не познавах, ме погледна и каза: "Лизо, обичам те." И той протегна ръка, а аз отвърнах, и се прегърнахме. И се почувствах толкова добре.“

Множество други хора също се включили в подкрепа на изпълнителката на "Good as Hell", като я обгърнали с любов. „Това беше… буквално животоспасяващо. И след това преживяване си казах: "По дяволите, това не можеш да го получиш в интернет, брат. Това е любов, която можеш да получиш само в истинския живот." И не споделям тази история, за да търся някакво съжаление. Отдавна сме минали този етап, ку*ко. Погледнете ме“, споделя тя на феновете.

Лизо разказа историята си с надеждата да достигне до всеки, който е преминал през „депресия, или мрак, или се е чувствал толкова предаден от някого, на когото е вярвал, или е бил наклеветен и мразен заради тези лъжи“.

След това тя насърчи хората да „протегнат ръка“ в трудни моменти.

„Ако сте депресирани, потърсете някой, който ще ви изслуша. Ако сте ядосани на правителството, потърсете някой друг, който също е ядосан, и се организирайте, по дяволите! Ако мразите начина, по който изглеждате, потърсете някого, който ви обича и който ще ви каже: "Ти си невероятно красив/а точно такъв/такава, какъвто/каквато си в момента, независимо как се променя тялото ти." Защото може и да не го вярвате, но вие сте специални“, добави носителката на „Грами“.

По време на шоуто Лизо изпълни сетлист с хитове като "Juice" и "About Damn Time", както и новите парчета "Love in Real Life и So Bad", издадени на 13 март.

В момента Лизо е изправена пред няколко съдебни дела, заведени от бивши служители, но тя отрича всички обвинения.

