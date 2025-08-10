IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар избухна край Свиленград, затвориха магистрала "Марица"

Ситуацията е много сложна, заявиха от пожарната

10.08.2025 | 17:57 ч. Обновена: 11.08.2025 | 03:49 ч. 3
БГНЕС

Пожар избухна, следобед в местността Мумнево край Свиленград. Огънят прехвърли магистрала "Марица" и се насочи към Свиленград, съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.

Заради задимяването магистралата "Марица" е затворена за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".

Ситуацията е много сложна, обясни Тонев. Пожарът се развива в няколко огнища. На място в момента са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления, допълни той.

В хасковското село Клокотница също възникна пожар, който засегна няколко двора преди да бъде овладян. Причината бе приготвяне на зимнина на открит огън. 

