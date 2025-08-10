Тежка катастрофа край Бачково, има пострадали

Тежка катастрофа е станала на пътя между Бачково и Юговското ханче, съобщава БГНЕС.

Сблъсъкът станал преди около два часа, в посока Смолян. Към момента пътят е затворен.

По първоначални данни има пострадали. На място има полиция и линейка.

Тепърва ще се установява причината за тежката катастрофа. Пътят ще остане затворен до отработване на произшествието.

От полицията съобщиха, че по предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има общо четирима пострадали.

Обходният маршрут е през Девин.