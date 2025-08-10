IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тежка катастрофа край Бачково, има пострадали

Тепърва ще се установява причината за сблъсъка

10.08.2025 | 17:40 ч. Обновена: 11.08.2025 | 04:06 ч.
Тежка катастрофа е станала на пътя между Бачково и Юговското ханче, съобщава БГНЕС.

Сблъсъкът станал преди около два часа, в посока Смолян. Към момента пътят е затворен. 

По първоначални данни има пострадали. На място има полиция и линейка. 

Тепърва ще се установява причината за тежката катастрофа. Пътят ще остане затворен до отработване на произшествието. 

От полицията съобщиха, че по предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има общо четирима пострадали. 

Обходният маршрут е през Девин. 

Тагове:

Бачково катастрофа Юговско ханче
