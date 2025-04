Художникът Дейвид Хокни и парижкото метро във война: Забраниха плакат, на който пуши

Дейвид Хокни е на път да открие най-голямата изложба, която някога е организирал, във фондацията Louis Vuitton в Париж. Близо 400 негови творби ще превземат цялата сграда в Булонския лес. Въпреки това рекламата на предстоящата изложба, която се открива на 9 април, предизвика известен смут. Парижкото метро забрани плаката да бъде разспространяван из него, тъй като на снимката 87-годишния художник държи цигара в ръката си.

Това може да изглежда в противоречие с имиджа на френската столица и клишето, че французите пушат почти непрекъснато. Съобщава se, че адвокатите на транспортната мрежа в Париж са се свързали с Хокни относно забраната, посочвайки цигарите като проблем. Освен, че държи цигара на снимката, Хокни държи и свой автопортрет, на който той е изобразен... пушейки.

Наистина, плакатът с картината, озаглавен "Play within a Play within a Play and Me with a Cigarette" е в нарушение на френския закон, който гласи, че всяка форма на пряка или непряка реклама на тютюневи изделия (включително електронни цигари) е забранена.

Парижките транспортни власти споделиха, че са възразили, че на снимката Хокни държи цигара. Те обаче нямат нищо против, че на картината, която държи, той е изобразен как пуши.

Забраната не се харесва на най-великия жив артист на Великобритания, който е известен защитник на пушенето. Той описа ситуацията като "пълна лудост", казвайки пред The ​​Independent:

"Шефството на тези, които отговарят за живота ни, не познава граници. Да чуеш от адвокат от метрото, че забранява изображение, е достатъчно лошо, но да цитират разлика между снимка и картина ми изглежда пълна лудост. Те възразяват само срещу снимката, въпреки че пуша и в картината, която държа! Свикнал съм с намесата на началството на хората, които спират хората да правят собствен избор, но това е дребнаво. Изкуството винаги е било път към свободно изразяване и това е мрачно решение."

Кураторът на изложбата сър Норман Розентал също се включи в осъждането на забраната, като я нарече цензура.

„Лудостта царува“, каза той пред The ​​Independent. "Да имаш цензура от този вид с плакат, популяризиращ една от най-великите изложби на жив художник за едно поколение, е извън разбирането. Париж е град на свободата и революцията, обвит в неговата история - тези действия противоречат на това."

Хокни неуморно се бореше срещу забраната за пушене през 2005 г. и дори се появи на конференцията на Лейбъристката партия през същата година с табела, която гласеше: „Всички ви очаква СМЪРТ, дори ако пушите.“

В коментар, публикуван след преминаването на забраната за пушене, художникът потвърди:

"Пуша за психичното си здраве. Мисля, че е добре за него и със сигурност предпочитам неговите успокояващи ефекти пред фармацевтичните (неизвестни странични ефекти). Е, казвате вие, пушенето има ужасни странични ефекти. Със сигурност върху някои хора, но не върху всички".

Пишейки коментар в The Times миналата година, Хокни отговори на опитите на Риши Сунак да ограничи тютюна. Той заяви:

"Пуших от 70 години. Започнах, когато бях на 16, а сега съм на 86 и съм сравнително добре, благодаря. Просто обичам тютюна и ще продължа да пуша, докато не падна. Като дърветата, всички сме различни и съм абсолютно сигурен, че ще умра. Всъщност съм 100 процента сигурен, че ще умра от заболяване, свързано с тютюнопушенето, или заболяване, свързано с непушенето".

Това не е първият път, когато Дейвид Хокни и метрото не се разбират добре.

През 2021 г., като част от кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Обединеното кралство, Хокни беше поканен от кмета на Лондон Садик Хан да проектира новото лого за метростанция Piccadilly Circus.

Дизайнът му за кампанията „Let’s Do London” предизвика вълна от негативни реакции. "Изглежда като участие в конкурс от малко дете: "Създайте лого, съчетаващо McDonalds и Burger King", написа един потребител на X, докато друг коментира: "Изглежда ужасно и наистина си помислих, че дете го е направило. А като си помисля за всички борещи се местни художници, които наистина можеха да направят нещо страхотно с тази поръчка."

