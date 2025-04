Ирландската звезда Ройшийн Мърфи идва в България

Концерт с международен мащаб акостира в Бургас това лято. На 2 август пристанището на морския град ще се превърне в сцена за една от най-оригиналните изпълнителки на съвременната сцена – Ройшийн Мърфи. Ирландската певица ще бъде част от фестивала Burgas Summer Live, а участието ѝ се очертава като едно от кулминационните събития на сезона.

Мърфи добива популярност още през 90-те години като част от електронното дуо Moloko, заедно с Марк Брайдън. Сред най-разпознаваемите им хитове остават „Sing It Back“, „The Time Is Now“ и „Party Weirdo“. След края на проекта, тя продължава със солова кариера, в която успешно смесва стилове като електроника, диско, поп и италиански винтидж звучения. Сред самостоятелните ѝ парчета се открояват „Let Me Know“, „Overpowered“ и „Ramalama (Bang Bang)“.

Ройшийн Мърфи успява да превърне концертите си в цялостни артистични перформанси. През годините е участвала на едни от най-големите музикални сцени в света – сред тях Glastonbury, Primavera Sound, Coachella и Royal Albert Hall.

