Почина Дан Ривера, който бе на турне с куклата Анабел

Дан Ривера, паранормален изследовател и водещ член на Североизточното дружество за психически изследвания (New England Society for Psychic Research – NESPR), е починал внезапно, съобщиха от организацията в публикация във Facebook на 14 юли, предаде ABC News.

„С дълбока тъга ние с Тони Холмс и Уейд Кърби споделяме неочакваната загуба на нашия скъп приятел и колега Дан Ривера. Сърцата ни са разбити. Дан вярваше истински в мисията да споделя преживяното и да образова хората относно паранормалното. Неговата доброта и страст оставиха отпечатък у всеки, който го познаваше“, написа водещият изследовател Крис Гилорен.

Според щатската полиция на Пенсилвания, на 13 юли тялото на 54-годишен бял мъж е било открито от негови колеги в хотелска стая в район Страбан Тауншип, Гетисбърг. Смъртта е определена като естествена, като според органите на реда „не са установени необичайни или съмнителни обстоятелства“. Очаква се резултат от аутопсия.

Райън Бюел, водещ на поредицата „Paranormal State“ по A&E (от 2007 г. до 2011 г.), също отдаде почит към Ривера в социалните мрежи.

„Когато се изчистих и реших да се върна към живота, повечето хора ме отбягваха. Но Дан вярваше в мен. Той искаше да се върна у дома — обратно в NESPR и в семейството на Уорън. Той вярваше в мен, когато аз самият не можех“, написа той, цитиран от БГНЕС.

Ривера участваше в турнето "Devil on the Run" на NESPR, носещо прочутата парцалена кукла Анабел, която според организацията е обладана от зъл дух на младо момиче със същото име. Последната спирка на турнето – "Annabelle in Gettysburg" – се проведе от 11 до 13 юли и беше рекламирана като „възможност да се срещнете отблизо с един от най-обладаните предмети в света – в един от най-призрачните градове на Америка“.

