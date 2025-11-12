Певецът Мод Сън описа раздялата си с Аврил Лавин като брутална

Мод Сън проговори за трудната си раздяла с Аврил Лавин. През февруари 2023 г. стана ясно, че пънкарката и певецът са скъсали и са развалили годежа си.

41-годишната изпълнителка и 38-годишният Мод започнаха връзката си в началото на 2021 г., а през март 2022 г. се сгодиха. Сега изпълнителят описа раздялата им като "брутална". Той каза, че с Аврил са двама различни души, но певицата му е помогнала да порасне и да се чувства по-малко неуверен.

Мод Сън разказа и как се са запознали.

"Ние се запознахме покрай наистина страхотен лейбъл, правейки музика. Беше прекрасно. Тя беше истински талант, като беше наоколо. Аз пиша и продуцирам песни за други артисти, така че беше страхотно да ми хрумне идея и да видя някой толкова талантлив да я изпее", каза той в подкаста "Dumb Blonde".

Лавин и певецът имат дует - "In Flames".

