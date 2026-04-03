Николай Василев: Държавата не трябва да плаща след всяко оплакване

Не съм от хората, които смятат, че държавата трябва да плаща всичко, щом някой се оплаче, че нещо му е скъпо. Това е неправилна политика. Нека първо видим диагнозата. Надявам се, че никой повече няма да ме пита дали цените са се удвоили след влизането в еврозоната, тъй като очевидно не са. Това заяви пред Нова тв бившият министър на икономиката Николай Василев.

Той даде конкретни данни за инфлацията: януари – 0,6%, февруари – 0,4%, март – 0,7%. "Ако погледнем последните 35 години преход, ще се окаже, че това са зимните месеци с най-ниската инфлация изобщо. По време на кризата през зимата на 1996 г. сигурно беше 10% на час инфлацията", припомни той.

По повод поскъпването на горивата заради кризата в Близкия изток той посочи, че цената на петрола се е повиши, но не е достигнала рекордни нива. "През 2008 г. цената на барел петрол беше 147 долара, а заплатите в България бяха четири пъти по-ниски. Сега държавата е по-богата, доходите са по-високи. Това не е краят на света", категоричен е Василев.

Според него държави като Австрия, Франция, Германия и Гърция, които въведоха компенсационни мерки - грешат. "Въпреки мерките им цените на горивата там са по-високи от тези в България. Ако стане 5 евро за литър - тогава ще обсъждаме извънредни мерки. Но сега не става въпрос за това. Не говорим за драматично високи цени. През 2008 г. те бяха по-високи при по-ниски доходи", припомни отново той.

За помощите от 20 евро за най-уязвимите групи той коментира: "Правителството загуби половината от месец март, обяснявайки за помощи от по 20 евро. Първоначално премиерът каза, че гражданите няма да правят нищо и милиони ще получат средствата по сметките си. След няколко седмици умуване обаче се оказа, че трябва да се попълват заявления. В резултат - едва няколко десетки хиляди души са кандидатствали, а до момента са раздадени около 1 милион евро. С това ли ще бъде запомнено едно служебно правителство - че през целия месец март е организирало раздаване на по 20 евро.

Куба или Венецуела? Разбирате ли как обществото се занимава с дребни въпроси? Тези 20 евро не са за най-уязвимите хора, тъй като те нямат автомобили. Това е помощ за други хора - и на практика я получават онези, които имат време да ходят по институции и да попълват документи за 20 евро".

Василев подчерта, че държавата не може да компенсира всяко поскъпване, тъй като това не е устойчив модел. "Правителствата харчат много, а не правят реформи. Има хиляди незаети щатни бройки, раздут публичен сектор, твърде много институции. Проблемът не е само в заплатите, а че много от тези предприятия изобщо не трябва да са държавни. Решението е приватизация и концесии", подчерта той.

И допълни: "В частния сектор няма проблем нито с кадрите, нито със заплатите. Проблемът е в държавния сектор".