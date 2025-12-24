Елегантно букле се завръща с пълна сила през новия сезон

Буклето е женствена и елегантна материя, която се завръща с пълна сила през новия сезон.
Толкова стилно и в духа на „тихия лукс“, буклето завладява не само гардероба, но и интериора ни. За зимния сезон не само цветовете, но и материите имат значение.
От класическото сако до модерните обемни палта, през изисканите поли до дизайнерските аксесоари – буклето е символ на лукс, комфорт и женственост.
Тази емблематична тъкан, позната от легендарните костюми на Chanel, днес изживява своята модерна революция.
Дизайнерите залагат на по-мек силует, игра с обеми и богата палитра от топли зимни цветове.
Буклето в модата – между класиката и модерния стил
1. Отвъд сакото в стил Chanel
Докато класическото сако с букле си остава вечен символ на елегантност, тази зима дизайнерите го преоткриват.
Платът се пренася върху овърсайз палта, структурирани поли, изискани костюми и дори обувки и чанти. Тази гъвкавост превръща буклето в универсален материал – еднакво подходящ за делови стил, градски шик или романтична визия през уикенда.
