Хороскоп за седмицата – какво да очаква всяка зодия?

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода от 9 до 15 март 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Ако не искате да се разочаровате, тази седмица не тръгвайте на път. Няма да постигнете целта си и ще имате много проблеми при пътуването. Непременно проверявайте състоянието на автомобила си, защото може да ви изненада с повреда, за която отдавна сте предполагали, но точно сега ще се случи. Бъдете много внимателни, ако шофирате по време на натоварения трафик. Възможно е произшествие, за което нямате никаква вина, но ще ви създаде много неприятности. Не е препоръчително да оформяте документи, изискващи подпис на нотариус, може да възникнат непредвидени усложнения.

Телец

Периодът не е подходящ за обемни покупки. Възможно е да претърпите непредвидени загуби. Бъдете внимателни при използване на електроуреди, точно с тях може да имате неприятности и да претърпите материални щети (има опасност от пожар!). Не взимайте кредити, не се занимавайте с банкови операции, не си откривайте нова дебитна или кредитна карта. По възможност не тръгвайте в командировка, точно тогава може би ще си лепнете вирусна инфекция. При първите признаци на появата ѝ се обърнете към лекар, не се самолекувайте, последствията ще са много лоши.

Близнаци

Не се опитвайте да натрапвате мнението и позициите си на околните и в частност на близките си. Това ще създаде конфликтна ситуация и сериозен сблъсък на интереси. Никой няма да приеме и спазва нравоученията ви. Най-силно ще се съпротивляват децата, тъй като ще възприемат поведението ви като опит за ограничаване на свободите им и съвсем ще му отпуснат края. Избягвайте случайните запознанства и сексуалните контакти с хора, които познавате малко или отскоро.

