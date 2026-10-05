Брайън Мей обяви край на турнетата на Queen: 50 години са достатъчни

Брайън Мей сложи край на една цяла ера - китаристът потвърди, че Queen повече няма да тръгват на големи турнета.

Решението не е дошло заради липса на желание да свири, а след лична загуба, която го накарала да осъзнае колко висока цена плаща за живота на път.

В интервю за The Times Мей разкри, че заедно с Роджър Тейлър е взел решението още преди около година и половина.

"Реших, че повече не искам да правя турнета", каза той.

Повратният момент дошъл, когато близък семеен приятел починал, докато групата била в САЩ.

"Казах на тур мениджъра си: "Ще се прибера за няколко дни и после ще се върна." Тя ме погледна в очите и ми каза: "Знаеш, че не можеш да направиш това."

Точно тогава Мей осъзнал колко малко свобода всъщност оставя един мащабен тур.

"Обичам да свиря, обичам да пътувам, но цената е, че жертваш свободата си", призна музикантът.

"Може би 50 години са достатъчни"

За 79-годишния Мей вече има твърде много неща извън сцената, които не иска да пропуска.

"Имам съпруга - актрисата Анита Добсън - имам внуци и страшно много астрофизика, с която искам да се занимавам. Така че си мисля: може би 50 години са достатъчни."

Решението идва след десетилетия на постоянни концерти и турнета.

Последната концертна поява на Queen като група е през 2022 г. на събитието в памет на покойния барабанист на Foo Fighters Тейлър Хоукинс.

След това Мей и Роджър Тейлър продължиха да излизат на сцена с Адам Ламбърт в рамките на "The Rhapsody Tour". Последните концерти от турнето бяха в Япония през февруари 2024 година.

През последните години двамата оцелели членове на Queen все повече насочват вниманието си към собствени проекти, макар групата да остава активна като творческо име.

Идеята за холограмен Queen също отпада

Мей е обмислял и друг начин музиката на Queen отново да оживее на сцена - без традиционно турне.

Вдъхновен от огромния успех на "ABBA Voyage" в Лондон, той започнал да разработва идея за спектакъл с дигитални версии на членовете на Queen.

Проектът обаче вече е оставен настрана.

Причината - според Мей подобно шоу трудно може да бъде реализирано без мащабно използване на изкуствен интелект, а музикантът има сериозни притеснения именно около тази технология.

"Прекарах много време в планиране как според мен би могло да изглежда подобно шоу на Queen", разказа той. "Но вече до голяма степен се отказах, защото не можеш да го направиш без огромно количество AI и всички последствия, които идват с това."

Мей отдавна говори критично за развитието на изкуствения интелект и рисковете, които според него носи технологията.

В същото интервю той призова британския премиер Анди Бърнам да спре изграждането на определени центрове за данни, свързани с AI, които музикантът определи като "зли", преди според него да стане "твърде късно".