Историята на Мери Остин, годеницата на Фреди Меркюри: къде е тя сега?

Фреди Меркюри прекратява годежа си с Мери Остин три години след предложението, но тя остава един от най-близките му хора до самия му край.

Емблематичният фронтмен на Queen се запознава с Мери през 1969 година - година преди създаването на групата. Двамата се сгодяват през 1973 г., но връзката им приключва три години по-късно, през 1976 година. Въпреки че любовната им история свършва, Меркюри и Мери остават неразделна част от живота си до смъртта му от усложнения, свързани със СПИН, на 24 ноември 1991 година.

"Всички мои любовници ме питаха защо не могат да заемат мястото на Мери, но това е просто невъзможно. Единственият истински приятел, който имам, е Мери, и не искам никой друг. За мен тя беше като съпруга по общо съжителство. За мен това си беше брак. Вярваме си един на друг и това ми е напълно достатъчно", казва Меркюри в интервю през 1985 година.

След смъртта му певецът оставя на Мери по-голямата част от състоянието си, както и имението си в Кенсингтън и всички свои вещи - които тя пази повече от 30 години, преди през последните години да започне да се разделя с тях.

Тяхната връзка е пресъздадена и в биографичния филм от 2018 година "Бохемска рапсодия" ("Bohemian Rhapsody"), в който Рами Малек влиза в ролята на Меркюри, а Луси Бойнтън - в тази на Мери.

Коя е Мери Остин?

Подобно на Меркюри - чиито родители са били съдебен касиер и домакиня в Занзибар - Мери израства в семейство от работническата класа в Батърси, южен Лондон.

И двамата ѝ родители са били глухи и са общували чрез жестомимичен език. Баща ѝ е работил като тапетаджия, а майка ѝ - като домашна помощница, съобщава Daily Mail.

След като се запознава с Меркюри през 1969 година, Мери е във връзка с него около седем години, преди той да ѝ разкрие, че е бисексуален.

Как се запознават Фреди Меркюри и Мери Остин?

Мери среща Меркюри през 1969 година, когато е на 19 години, докато работи в модния магазин Biba в Кенсингтън, западен Лондон, разказва тя в документалния филм от 2000 година "Фреди Меркюри: Неразказаната история" ("Freddie Mercury: The Untold Story").

По това време Меркюри - тогава на 24 години - и бъдещият барабанист на Queen Роджър Тейлър управляват щанд за дрехи на пазара Kensington Market, където двамата се засичат за първи път.

Това се случва година преди създаването на Queen през 1970 г., но Мери веднага разпознава колко различен е той. В разговор с Daily Mail от март 2013 година тя го описва като "диво изглеждащ артистичен музикант".

"Не приличаше на никого, когото бях срещала преди. Беше много уверен - нещо, което аз никога не съм била". Израснахме заедно. Харесах го и оттам всичко започна", допълва тя.

Двамата се влюбват и заживяват заедно в апартамент на Holland Road в Лондон.

Каква е връзката между Мери Остин и Фреди Меркюри?

Любовната им връзка не продължава дълго, но приятелството им се простира през десетилетия.

Няколко години след като започват да излизат, Меркюри предлага брак на Мери на Коледа през 1973 година. Тя разказва пред Daily Mail, че макар да са били щастливи, предложението я изненадва напълно.

"Погледнах го и останах без думи. Спомням си, че си помислих: "Не разбирам какво се случва."Изобщо не беше това, което очаквах. Затова го попитах: "На коя ръка трябва да го сложа?" А той ми каза: "На безименния пръст на лявата ръка", казва Мери.

След няколко години Меркюри прекратява годежа, а физическата им връзка постепенно избледнява. Мери усеща, че нещо не е наред - първоначално си мисли, че той ѝ изневерява, но истината става ясна, когато през 1976 година той ѝ разкрива своята сексуалност.

"Всъщност беше облекчение да го чуя от него. Чувствах се сякаш огромна тежест е паднала от плещите ми. След като поговорихме за това, той отново беше човекът, когото познавах от началото", казва тя във "Фреди Меркюри: Неразказаната история".

Въпреки че романтичната им връзка приключва, двамата никога не се откъсват един от друг.

Снимка: Getty Images

С времето Мери се мести ту в, ту извън имението на Меркюри в Кенсингтън, известно като Garden Lodge, което той купува през 1980 година. Двамата живеят заедно почти две десетилетия - до смъртта му.

"Живяхме заедно всички тези двайсет и нещо години. Под един покрив. Емоционално заедно", казва тя пред Daily Mail.

Мери е до него в дома му в Кенсингтън и в последните му дни, когато той се бори със здравословни усложнения вследствие на диагнозата СПИН, която получава четири години по-рано - през 1987 година.

След смъртта му тя е съкрушена.

"Когато Фреди си отиде, сякаш изгубих семейството си. Той беше всичко за мен."

Какво се случва с Мери Остин след смъртта на Фреди Меркюри?

Когато Меркюри умира на 45 години на 24 ноември 1991 година, Мери получава неговия дом, личните му вещи и дял от Queen.

Певецът ѝ оставя имението си в Кенсингтън с всичките му 28 стаи - заедно с всичко вътре - както и по-голямата част от състоянието си.

Мери споделя пред Daily Mail, че отговорността за къщата и парите ѝ се е струвала огромна.

"Хванах се да си мисля: "О, Фреди, оставил си ми твърде много - и твърде много, с което да се справя." Чувствах, че не мога да се справя с това", казва тя.

Тя живее в имението му повече от 30 години, преди да го обяви за продажба през февруари 2024 година.

Какво прави Мери Остин с дома и вещите на Фреди Меркюри?

След смъртта му Мери продължава да живее в имението в Кенсингтън, заобиколена от спомени за него.

През февруари 2024 година тя решава да пусне имота на пазара за близо 38 милиона долара.

В изявление за People тя описва дома като "най-прекрасната кутия със спомени", изпълнена с "любов и топлина във всяка стая" - място, което е останало почти непроменено от времето, когато Меркюри го е обитавал.

"Беше истинско удоволствие да живея тук и имам толкова много прекрасни спомени. От момента, в който с Фреди прекрачихме през онази легендарна зелена врата, това беше място на спокойствие - истински дом на артист. А сега е време това усещане за мир да бъде поверено на някой друг", казва тя.

Къщата не е публично обявена, а не е ясно и дали вече е продадена.

Мери също така пуска на търг по-голямата част от вещите на Меркюри - с изключение на няколко "лични подаръка" и снимки на двамата - през 2023 година.

Аукционът на Sotheby’s включва 1400 негови предмета, сред които концертен роял Yamaha и сребърен гребен за мустак от Tiffany & Co., продаден за 189 000 долара. Предметите първо са изложени в едномесечна експозиция, озаглавена "Фреди Меркюри: Един свят само за него" ("Freddie Mercury: A World of His Own"), преди да бъдат продадени в рамките на шест дни.

В изявление на Sotheby’s Мери обяснява решението си да се раздели с вещите му.

"Надявам се това да бъде възможност да се покажат всички страни на Фреди - както публичните, така и личните - и светът да го опознае още повече и да отпразнува неговия уникален и красив дух", казва тя.

Къде е Мери Остин днес?

С годините Мери избира да живее далеч от прожекторите.

Тя има двама пораснали синове, които също пазят личния си живот извън публичното пространство. Те са от връзката ѝ с бившия ѝ съпруг, художника Пиърс Камерън, в началото на 90-те години. По-късно тя сключва кратък брак с бизнесмена Ник Холфорд, който завършва с развод.

В годините след смъртта на Меркюри Мери неведнъж е говорила за това как продължава да го помни.

"Липсват ми забавлението, хуморът, неговата топлота, неговата енергия", казва тя пред BBC през април 2023 година.

На 1 септември 2026 година се очаква да излезе нейната книга "Живот в текстове" ("A Life in Lyrics"), в която тя ще сподели истории и спомени за Меркюри, снимки от личния си архив и неиздавани досега текстове, написани от него.