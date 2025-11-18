Нова монета отдава почит към Фреди Меркюри

Британският Кралски монетен двор отдаде почит на Фреди Меркюри с нов дизайн на монета, която отбелязва 40 години от емблематичното му концертно изпълнение на Live Aid, съобщава AP.

Монетата изобразява фронтмена на Queen, с отметната назад глава и държащ стойката за микрофон по време на изпълнение. Музикално петолиние, който минава по ръба на монетата, представлява неговия вокален диапазон от четири октави.

Първата монета е отсечена от сестрата на Меркюри, Кашмира Булсара, в Кралския монетен двор в Уелс миналата седмица.

"Тъй като Фреди почина млад, той не получи шанса да бъде награден с кралски медал за таланта си в музикалния свят, така че да имаме кралска монета по този начин е прекрасно и много подходящо“, каза тя.

"Монетата перфектно улавя неговата страст и радостта, която той донесе на милиони чрез музиката си. Мисля, че дизайнът е много впечатляващ и те успяха да уловят най-емблематичната поза на Фреди, която е толкова разпознаваема по целия свят", споделя сестрата на покойния артист.

Директорът на възпоменателните монети на Кралския монетен двор, Ребека Морган, заяви, че моментът е идеален за отбелязване на Меркюри със собствена монета. Тя каза, че феновете са "викали“ за това и моментът е подходящ, защото се навършват 40 години, откакто той плени публиката на концерта Live Aid през 1985 г., приветстван от мнозина като най-великия концерт на живо на всички времена.

Тази година се навършват и 40 години от соловия студиен албум на Меркюри "Mr Bad Guy“.

Мекюри умира на 45-годишна възраст през 1991 г., само ден след като публично обявява, че е ХИВ-позитивен.

Кралският монетен двор е издал специални монети, за да отбележи други музикални легенди, включително Дейвид Бауи, Джордж Майкъл, Шърли Баси и Пол Маккартни.

Монетите се пускат в продажба на уебсайта на Кралския монетен двор във вторник. Цените започват от 18,50 паунда за нециркулирала версия с номинал от 5 паунда. Монета от 2 унции. Златната монета "proof“ струва 9 350 паунда.

Кралският монетен двор заяви, че ще дари специално златно издание на монетата на Mercury Phoenix Trust, благотворителна организация, създадена в памет на певеца и дарява средства на хора, живеещи със СПИН и ХИВ.