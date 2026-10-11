Тони Стораро: Фики знае какво е нямане, защото тръгнах от нищото, но Емрах не знае

Сватбата беше много хубава - като приказка. Посрещнах много гости - 650, от различни краища на страната, имаше колеги от Гърция и Турция. Стана една хубава балканска сватба както съм си мечтал, като бях малък - ако един ден имам деца, да им направя най-хубавата възможна сватба. Ще продължа да подкрепям децата си, но вече ще съм спокоен, че съм си свършил работата, оженил съм ги. Пожелавам си да си отгледат децата както аз съм ги отгледал.

Това разказа за сватбата на малкия си син Емрах фолкзвездата Тони Стораро пред bTV. Емрах също е фолкпевец като баща си и по-големия си брат Фики, а сватбата му с Айлян беше във вторник. Цялото тържество продължи три дни и започна с вечер на къната.

Във всяко семейство единият е по-палав и буен. Така беше и моят брат, но тогава нямаше социални мрежи. Емрах е и популярна личност. Момчето не е много лошо, както го описват медиите. Предполагам, че след тази женитба, дай Боже скоро да има и дете, да разбере какво съм му казвал. Поколението след 2000 г. са различни деца, по-палави са, каза той за малкия си син.

Фики знае какво е нямане, защото тръгнах от нищото, но Емрах не знае. В началото мечтата ми беше да имам кола. Може би сме грешни със съпругата ми, че сме им угаждали с всичко, което са искали в живота. Счупи си телефона - на следващия ден има нов, но не трябва да е така, трябва да разбере, че това струва пари, да ги цени, да живеят нормален и смислен живот, какъвто съм имал и аз, каза още той. Призна, че и съпругата му глези децата и често ги е питала какво искат да им се купи.

Сега вече Стораро-старши иска спокоен живот с много внуци и в по-малък град, а не в София, в къща с голям двор. Според него парите развалят човека и го променят.

Не мога да кажа, че имам много пари. Аз мога и с 2, и с 15, и с 300. Няма как да ме променят парите. Фики е възпитано и културно момче, има семейство и него вече не го мисля. Ще съм до Емрах, докато си създаде основа, а после ще си гледам внуците, ще ходя по екскурзии и няма да спирам да правя песни. Но искам вече спокойствие, продължи Стораро.

Като най-близки колеги той посочи Софи Маринова и Азис. А като идол - вече покойната гръцка звезда Василис Карас.