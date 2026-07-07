Тони Стораро защити отрочето: Ако Емрах кихне, пак става новина

Тони Стораро се възмути на това, че цялата държава отново е вперила очи в сина му, Емрах, който подкара луксозното си "Порше" по пешеходната алея в Созопол.

"Първата ми реакция беше да се запитам какво точно очакват от мен - публично да се скарам на сина си ли?", пише в публикация във Facebook изпълнителят.

Стораро заявява, че твърдо застава зад тезата, че законът важи за всички, и не търси извинения за поведението на сина си. Той уточнява, че Емрах сам е признал нарушението, преди полицията да го призове за проверка. Според думите на бащата, на Емрах предстои да бъде съставен акт, а той ще получи полагащата се санкция.

Ето какво още пише той:

Вчера от bTV са се свързали с моя PR, за да поискат коментар по случая с Емрах в Стария Созопол. Първата ми реакция беше да се запитам какво точно очакват от мен – публично да се скарам на сина си ли? Но след като вече съм потърсен, искам да кажа няколко думи.

Преди всичко - когато човек сгреши, трябва да понесе последствията. Емрах не се е опитал да се оправдава. Признал е още преди проверката на полицията, че е бил зад волана, ще му бъде съставен акт и ще си понесе санкцията. Така трябва да бъде.

От това, което всички видяхме и прочетохме, стана ясно, че на мястото не е имало забранителен знак или преграда. Това не оправдава случилото се и не отменя отговорността. Законът трябва да се спазва от всички.

Като баща никога не съм твърдял, че синът ми е безгрешен. Напротив - когато е допускал грешки, винаги сме говорили за тях вкъщи. Неведнъж съм коментирал по-темпераментния му характер и в интервюта, които съм давал по съвсем други поводи, защото винаги разговорът стига и до него. Емрах е приемал последствията от постъпките си, а аз винаги съм заставал зад това той да поеме своята отговорност. Така съм възпитавал децата си и вярвам, че това е правилният път.

Това, което не приемам, е друго. Разговорно казано - ако Емрах кихне, пак става новина. Ако допусне грешка, тя вече не е просто негова, а се превръща в тема за националните телевизии и повод да търсят мен за коментар. Повече от 35 години градя името си с труд, музика и уважение към публиката. Затова ми е тежко, когато при подобни ситуации неизменно се казва: "малкият син на Тони Стораро", а от мен се очаква да давам обяснения за действията на един пълнолетен човек.

Не искам специално отношение. Не искам някой да оправдава Емрах или да бъде освободен от отговорност. Искам само едно - еднакъв аршин за всички. Защото съм убеден, че ако същата ситуация беше свързана с Иван, Стефан или Георги - с човек, който не носи известна фамилия, тя едва ли щеше да бъде водеща тема в националните новини, а още по-малко някой щеше да търси родителите му за коментар.

Всеки трябва да носи отговорност за собствените си действия. Но нека всички бъдат третирани по един и същи начин - независимо от това каква фамилия носят.

Коментарът му обаче не беше приет добре от феновете

Под публикацията на Стораро също имаше вълна от възмущение, дори от хора, които са негови фенове.

"Тони, обожавам те.... Но в случая ще кажа едно: Засрами се! Синът ти е ужасяващо леке и го демонстрира постоянно. Той трябва да служи за пример на младите, да показва отговорност и ценности! Ти изгради такова име през годините, след теб и Фики.... И сега този малък келеш, който е получил всичко наготово в живота си, вместо да оцени какво име и история носи, буквално съсипва всичко градено от вас. Приберете го малко това хлапе, налейте му акъл, докато е време.... защото няма да свъши никак добре", пише един потребител.

Друг отбелязва, че цялото семейство пее там от години, а на арката, под която Емрах е минал, са изписани имена от герои, което означава, че младежът няма как да не знае, че в парка не се шофира.

"Съгласна съм с вас като родител, но това момче не се спря да нарушава закона, замъглен километраж, гонки с Коцето, само за него няма преграда в Созопол, вашият Емрах не е центъра на света, той знае че каквото и да направи за него правилата не важат, или както се пее в една песен: "За милиони няма закони, за кокошка няма прошка", гласи друг коментар.