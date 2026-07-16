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Емрах Стораро остава без книжка: Пеша няма да ме видите!

Певецът сам ще я предаде в полицията

16.07.2026 | 09:47 ч. 46
Снимка: Instagram

Снимка: Instagram

Книжката на Емрах Стораро ще бъде взета след последното му нарушение в Созопол. По-рано този месец певецът бе заснет да шофира на пешеходната алея в морското градче. 

Постъпката му предизвика широк отзвук, вероятно защото не за пръв път влиза в новините заради поведението си на пътя. Преди време двамата с певеца Константин си направиха гонка и тогава книжката на неговия колега бе отнета.

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Досега обаче Емрах имаше книжка, но изглежда, че предстои сам да я предаде

Така твърди самият той в последното си стори в Инстаграм, на което се закани, че ще предаде документа, но и че няма да върви пеша:

"Разбрах, че ще ми вземат книжката. Утре ще отида и ще си я предам като нормален гражданин на България. Само едно обещание от мен - пеша няма да ме видите. Ще се видим след 1 година", заяви той.

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