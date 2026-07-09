Емрах Стораро обеща: Повече издънки от мен няма да видите ВИДЕО

След като бе глобен заради шофиране на пешеходната алея в Созопол, Емрах Стораро публикува видео, в което призовава медиите да спрат да намесват имената на баща му и брат му, тъй като те никога "не са имали черни петна" върху репутациите си. Той също така обеща, че повече "такива издънки" няма да има.

"Ден едно, откакто не съм по новините. Най-много ме подразни, че намесват името на баща ми и брат ми при положение, че през годините винаги са били примерни и нямат черно петно върху имената си. За разлика от тях, аз имам своите грешки и поемам отговорност към тях. Оттук нататък обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно към всяка ситуация, която е пред мен. Ще се пазя от грозни компании, които ме въвличат към това да не спазвам закона и ви обещавам, че четвърти път няма да има", зарече се Емрах.

Певецът заяви още, че според него ситуацията не е била толкова сериозна, че в нея да бъдат намесвани имената на баща му и брат му. Според него критиците му винаги намират повод за нови нападки.

"Повече такива издънки от мен няма да видите", кълне се фолк певецът,