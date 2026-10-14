Даниел Крейг е магьосник, Мерил Стрийп е Аслан: Първи трейлър на "новата" Нарния (ВИДЕО)

Първият трейлър на "Нарния: Племенникът на магьосника" ("Narnia: The Magician's Nephew") вече е тук - и Грета Гъруиг очевидно няма намерение просто да пресъздаде познатата Нарния. Тя започва от самото начало.

Новата адаптация по книгата на К. С. Луис - "Хрониките на Нарния: Племенникът на магьосника" - връща историята към корените ѝ и показва как две деца попадат в свят, в който магията не просто съществува, а тепърва започва да оформя цяла вселена.

Филмът ще излезе по кината на 12 февруари, а на 2 април ще пристигне и в Netflix.

Магически пръстени, безкрайни светове и една много опасна кралица

В началото на трейлъра Поли Плъмър, изиграна от Беатрис Кембъл, и Дигъри Кърк в изпълнение на Дейвид Маккена се чудят дали чичо Андрю Кетърли не е напълно луд.

Точно тогава платно пада и разкрива познатия дървен гардероб - един от най-емблематичните символи в света на "Хрониките на Нарния".

"Понякога една история е началото на всички останали", чува се глас, който звучи като този на Киърън Хайндс, докато масивният дървен шкаф се извисява в таванското помещение на Кетърли.

"Мама винаги го нарича магьосник", казва Дигъри за чичо си.

Самият Андрю, изигран от Даниел Крейг, изглежда точно толкова ексцентричен, колкото предполага това описание. В един от кадрите той държи зелена стъклена бутилка, а по-късно децата попадат в ярко оцветената му лаборатория.

Дигъри не е сигурен дали изобщо вярва в магия. Поли обаче взима златен пръстен и директно пита дали тя е истинска.

Андрю няма особени колебания: "Аз съм магьосник." След това подава още от загадъчните украшения на Дигъри с думите: "Виж сам."

Оттам започва пътуването към "безкрайни светове".

Ема Маки влиза става Джейдис

Разбира се, ако има Нарния, трябва да има и Джейдис.

Ема Маки се появява като Бялата вещица - със сребрист грим около очите, металическа рокля и присъствие, което още в първите секунди подсказва, че децата са попаднали на нещо далеч по-опасно, отколкото са очаквали.

Дигъри докосва магически предмет, преди Поли да успее да го спре, и така призовава Джадис.

"Ела при мен, моя сила", прошепва тя.

След това вещицата се спуска в блестящия си костюм със сребърна пръчка в ръка, а трейлърът внезапно включва "Stairway to Heaven" на Led Zeppelin.

Комбинацията от класически фентъзи образи, модерна музика и визуално много по-мащабна Нарния ясно показва посоката, в която Гъруиг поема историята.

"Магията е навсякъде"

Кери Мълиган също се появява в трейлъра като Мейбъл Кърк.

"Магията е навсякъде", казва героинята ѝ, докато кадрите започват да показват все по-фантастични части от света.

Виждаме крилат кон, който се хвърля от скала и полита с Поли и Дигъри на гърба си, а в края идва и големият момент.

"Виждал ли си някога как се ражда свят?", пита отново гласът на Хайндс.

От облак космически прах постепенно се оформя Аслан.

Легендарният лъв, който този път ще бъде озвучен от Мерил Стрийп, се появява в цял ръст и накрая изревава - буквално раждането на Нарния пред очите на зрителя.

Мерил Стрийп като Аслан, Даниел Крейг като чичо Андрю

Освен Беатрис Кембъл, Дейвид Маккена, Ема Маки, Даниел Крейг, Кери Мълиган и Мерил Стрийп, в актьорския състав влизат още Кобна Холдбрук-Смит, Денис Гоф и Сюзън Уокома.

Филмът е продуциран от Марк Гордън, Ейми Паскал, Винсънт Зийбър-Смит и самата Грета Гъруиг. Сред изпълнителните продуценти са Патриша Уичър, Рейчълин Бенвенист, Кристин Крейс, както и Дъглас Грешъм и Мелвин Адамс от наследството на К. С. Луис, пише Deadline.

Музиката е поверена на Марк Ронсън и Андрю Уайът, а Джордж Дракулиас е музикален супервайзър.

Оператор е Шеймъс Макгарви, сценографията е на Джеймс Чинлунд, а Лий Сандалес отговаря за декорите. Костюмите са дело на Жаклин Дюран, а Ивана Приморац стои зад грима и прическите.

Пол Франклин е супервайзър на визуалните ефекти, Бари Сейнт Джон е техен продуцент, а Нийл Сканлън отговаря за създаването на фантастичните същества. Майкъл Иймс е супервайзър на анимацията.

Монтажът е поверен на Андрю Уайсблъм, Ник Хой и Уайът Смит, а Нина Голд стои зад кастинга.