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Реал Мадрид оцеля срещу Елче в добавеното време

Отборът пропиля два гола преднина

16.09.2026 | 09:36 ч. Обновена: 16.09.2026 | 09:37 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Реал Мадрид пропиля преднина от два гола, но нападателят Карлос Еспи влезе като резерва и отбеляза победното попадение за успеха с 3:2 срещу Елче в мач от испанското първенство по футбол. Така столичани се изравниха на върха с Барселона след изиграването на шестия си двубой.

Реал Мадрид откри резултата в 25-ата минута, когато Арда Гюлер удари греда от статично положение, но топката се отклони от вратаря Матиас Дитуро и влезе в мрежата. Само осем минути по-късно Ян Диоманде записа първата си асистенция при гол на Килиан Мбапе, който бе непокрит в наказателното поле. 

Столичани опитаха да затворят играта през второто полувреме, но вместо това Елче се върна в мача. Абиел Осорио записа дебютния си гол след центриране в 71-вата минута, а 12 по-късно Марк Кукурея загуби топката и Фер Нино вкара за 2:2. 

Отборът на Жозе Моуриньо измъкна трите точки в първата минута на добавеното време, когато Еспи получи подаване от Мбапе и бе точен за крайното 3:2. Така Реал Мадрид се изравни с лидера Барселона с по 15 точки, но непобедените каталунци са с мач по-малко. Елче има само два пункта и е на дъното. 

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