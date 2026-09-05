Бетис шокира Реал Мадрид, Мбапе изпусна дузпа в края

Бетис победи Реал Мадрид с 1:0 в мач от четвъртия кръг на Ла Лига и нанесе първа загуба на мадридчани от началото на сезона.

Така Реал остава на второ място във временното класиране с 9 точки, колкото има и лидерът Барселона. Бетис също събра 9 точки и заема трета позиция.

Победното попадение за домакините отбеляза Трой Парът в 81-ата минута.

Мбапе пропусна дузпа в добавеното време

Реал имаше възможност да стигне поне до равенство в самия край на мача.

В добавеното време нарушение на Натан срещу Винисиус Жуниор доведе до дузпа за гостите.

Килиан Мбапе застана зад топката, но изпълнението му беше спасено от вратаря Алваро Вайес.

Винисиус удари греда

Още през първото полувреме Реал създаде няколко добри положения.

Дийн Хаусен отправи опасен удар, но Вайес спаси, а малко по-късно Винисиус Жуниор уцели гредата.

Мбапе също имаше няколко възможности, но защитата на Бетис и вратарят на домакините не позволиха на Реал да стигне до попадение.

Гол на Реал беше отменен

В 87-ата минута Карлос Еспи прати топката в мрежата на Бетис, но след намеса на VAR попадението не беше зачетено заради засада.

След това дойде и дузпата за Реал, но пропускът на Мбапе остави резултата 1:0.

Така Бетис спечели ценни три точки, а Жозе Моуриньо допусна първа загуба във втория си период начело на Реал Мадрид.