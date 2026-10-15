Член 4 от НАТО трябва да е обвързан с конкретни мерки за сигурност

Задействането на член 4 от договора за НАТО трябва да бъде обвързано с конкретни мерки за сигурност. Това заяви за Nova News бившият военен министър Ангел Найденов.

"Поредни удари върху търговски кораби в западната част на Черно море, които фокусират вниманието на всички върху маршрути, които обикновено се използват от и за Украйна. Това са преднамерени удари, чиято цел очевидно е да блокират маршрутите към украинските пристанища и по този начин да блокират основно украинския износ, но разбира се, и внос", каза още Найденов.

По думите му продължаването на атаките може да доведе до все по-широко използване на кораби от т.нар. "сива зона" - стари и недостатъчно добре поддържани плавателни съдове, които често нямат необходимото застрахователно покритие.

Ударите се превръщат в практика

"Тези удари вече превръщат на практика екипажите на корабите в беззащитни заложници на атаките, защото, ако човек на сушата има някаква възможност, макар и малък шанс да оцелее, ползвайки укрития, къде да се скрият моряците при преките удари на морски и на въздушни дронове?", добави Найденов. "Ако ме питате кой стои зад атаките, особено в тази част на Черно море, аз нямам колебания да кажа Русия. Казвал съм го няколко пъти. Въпреки това, дори Румъния днес се въздържа да каже, че дроновете идват от Русия."

Той определи атаките и като средство за натиск върху крайбрежните държави и демонстрация на слабости в отбраната на източния фланг на НАТО и Европейския съюз (ЕС).

"За да бъде задействан член 4, трябва да има някаква ориентация какво ще бъде предприето. Това е големият въпрос. Член 4 може да се ограничи само в рамките на консултации, само в рамките на оценка на ситуацията", допълни той.

Найденов отбеляза, че темата за сигурността в Черноморския регион вече е била поставяна на различни равнища, включително в рамките на Европейския съвет.

Търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море, се запали късно снощи, а екипажът му беше евакуиран, съобщиха румънските власти.