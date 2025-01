Зеленски показа последствията от обстрела на Киев и Запорожие

Президентът на Украйна Володимир Зеленски показа видео с последствията от сутрешния руски обстрел срещу Киев и Запорожие и призова света да обедини усилията си, за да увеличи натиска върху Русия и нейните поддръжници, предаде Укринформ.

“В ранните часове на сутринта врагът нанесе балистичен удар по центъра на Киев. Районът е засегнат от падащи отломки. Потвърдена е смъртта на трима души, а други трима са ранени. Моите съболезнования на техните семейства и близки. Пострадали са жилищни сгради, метростанция, магазини, кафенета и друга гражданска инфраструктура. Всички служби продължават усилията си за ликвидиране на последствията от обстрела”, написа украинският президент в акаунта си в Х.

