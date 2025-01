Зеленски: Силата на украинците е в думата “заедно”

В обръщение по случай Деня на единството в Украйна на площад “Св. София“ в Киев президентът Володимир Зеленски подчерта значението на единството за украинците, предаде Укринформ.

“Милиони от нас сме заедно. И заедно успяхме да устоим, да запазим Украйна, да отблъснем окупатора, да устоим на инвазията заедно. В тази дума - “заедно“, се крие силата на украинците. Тя е за нас, за това, на което сме способни, когато изберем не своите собствени амбиции, а изберем Украйна. Ние избираме нейните интереси. Когато изберем мечът, а не изпражнението. За да защитим това, което е наше. За да защитим своето. Да защитаваме с всички сили“, каза Зеленски във видео, разпространено в Х.

