Зеленски: Украйна се бори за нормален и безопасен живот, който заслужава

“Украйна се бори за нормален и безопасен живот, който заслужава, за справедлив и надежден мир. Искаме тази война да свърши. Но Русия не го прави и продължава своя въздушен терор: през последната седмица повече от 1050 атакуващи дрона, близо 1300 въздушни бомби и повече от 20 ракети бяха изстреляни към Украйна, за да унищожат градове и да убият хора”, каза украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа Х.

“Тези, които търсят преговори, не удрят умишлено цивилни с балистични ракети. За да принудим Русия да спре атаките си, се нуждаем от по-голяма колективна сила от света”, се казва още в съобщението на украинския лидер.

“Укрепването на нашата противовъздушна отбрана, подкрепата на нашата армия и осигуряването на ефективни гаранции за сигурност, които ще направят невъзможно връщането на руската агресия - това е, върху което трябва да се съсредоточим. Справедливостта трябва да възтържествува. Вярваме в силата на единството и със сигурност ще възстановим трайния мир”, се казва още в съобщението на Зеленски.

Ukraine is fighting for the normal and safe life it deserves, for a just and reliable peace. We want this war to end. But Russia does not, and continues its aerial terror: over the past week, more than 1,050 attack drones, nearly 1,300 aerial bombs, and more than 20 missiles have… pic.twitter.com/OkZMY9hhgT