Как Русия привлича китайски войници на фронта в Украйна? ВИДЕО

Видеоклиповете вече са наводнили китайските социални медии. Някои са хитро произведена руска пропаганда за това, че са „твърди“ мъже, други звучат повече като инфлуенсърски реклами за работен празник. Трети са сглобени екранни снимки на обикновени граждани, които се канят да напуснат Китай. Но всички те имат едно общо нещо: да продават ползите от това китайците да се включат в армията на Русия за войната в Украйна.

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски обяви, че двама китайски граждани са били заловени в района на източен Донецк и обвини Москва, че се опитва да въвлече Китай „пряко или непряко“ в конфликта. Ден по-късно той каза, че мъжете са сред най-малко 155 други китайски членове на руските въоръжени сили. След това отново, в четвъртък, той обвини Русия, че провежда „системна работа“ в Китай за набиране на бойци.

Китай твърди, че е неутрална страна в конфликта, въпреки че неговият лидер Си Дзинпин и президентът на Русия Владимир Путин са публични съюзници, с партньорство „без граници“ между техните две нации.

Зеленски поиска отговори от Пекин, като го обвини, че си затваря очите за набирането на негови граждани от Русия. Известно е, че Русия е използвала или се е опитвала да вербува чуждестранни наемници или войници – включително от Северна Корея, Сирия и Либия – по време на конфликта. Той каза, че Русия набира китайски бойци чрез реклами в китайски социални медийни платформи като Douyin, китайската версия на TikTok, и че Пекин е знаел за това.

Russia recruits Chinese via recruitment ads on social media, promising from $7750 to $21 thousand as a sign-on bonus, The Guardian reported.

On Wednesday, President Zelenskyy said Russians use Chinese social media to distribute recruitment videos and that "official Beijing knows… https://t.co/LJBWQhs4HH pic.twitter.com/3ofHWjJthc