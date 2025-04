Зеленски за примирието: Няма причина да чакаме до 8 май

Украинският президент Володимир Зеленски коментира обявеното от Путин примирие между 8 и 11 май. “Ние в Украйна никога не сме искали нито секунда от тази война”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

Украинският президент припомни, че още на 11 март е дал положителен отговор на американското предложение за пълно прекратяване на огъня. “Направихме собствено предложение към Русия – двустранно – да спрем ударите поне по цивилни цели. Ние също предложихме Великденското примирие да бъде пълно и да бъде удължено с тридесет дни”, пише още Зеленски.

