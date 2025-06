Руснаци издълбали „Слава на Русия“ върху корема на украински войник СНИМКА

Наскоро появило се изображение на украински военнопленник с думите „Слава на Русия“, издълбани в корема му, е истинско, съобщи във вторник Главното разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната.

Снимката беше публикувана на 9 юни от акаунта в Twitter Clash Report и бързо започна да се разпространява онлайн. Тялото на затворника показва множество белези, както и следи от мъчения и очевидни хирургически процедури.

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia.’ pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ