“Москва мълчи“: Зеленски остро критикува лицемерието на Русия

Володимир Зеленски подчерта лицемерието на Русия, която определи ударите на САЩ срещу Иран като “грубо нарушение на международното право“ само часове преди да извърши поредния смъртоносен масиран ракетен и безпилотни удари срещу Украйна.

“След ударите по ядрените съоръжения на Иран, Москва възмути“, каза Зеленски.

“Руското ръководство демонстративно осъди действията с “ракети и бомби“. Днес Москва мълчи - след като собствената ѝ армия предприе цинична атака, използвайки руско-ирански Shahed’s и ракети срещу гражданска инфраструктура в Киев и други градове”, каза Зеленски с пост в социалната мрежа Х.

