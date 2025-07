“Немезида”: Украинският дрон, който може да промени войната ВИДЕО

Украйна разчита в голяма степен на дроновете в отбраната си срещу агресивната война на Русия. Украинските военни сега разполагат и с нов дрон, който те определят като сериозен пробив в развитието на безпилотните самолети, използвани за военни цели.

Дронът носи името Немезида - кръстен е на древногръцката богиня на възмездието и има обхват до 30 километра и може спокойно да действа под прикритието на нощта. С помощта на инфрачервена камера операторите на дрона могат да откриват цели зад вражеските линии и да ги поразяват незабелязано, пише Дойче Веле.

Важно за новия дрон е да се отбележи, че той не разчита на радиовръзка, а на сателитна интернет връзка, доставяна от сателитите на Илон Мъск “Старлинк”. “Предимството е, че руснаците засега не могат да заглушават тази връзка”, обяснява операторът на дрон Вада. “Надявам се това да остане така”.

Т

ова означава още нещо - пилотите на дроновете могат да ги управляват буквално отвсякъде, стига да имат добра интернет връзка, обяснява Вада. Така пилотът може да е в Киев или в Лвов и да управлява дрон, който нанася удари по фронта в Източна Украйна.

Ukraine's new "Nemesis" drone, which uses Starlink, can fly up to 30 kilometers.

The innovation in drone warfare has shown that it is accurate, flexible, and tough for Russia to disrupt.https://t.co/IxGsdTDL0n pic.twitter.com/OwTEAC6uFx