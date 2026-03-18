Турция готова да е домакин за нови преговори Русия - Украйна

Външният министър Хакан Фидан е разговарял с Лавров

18.03.2026 | 09:02 ч.
Снимка БГНЕС

В телефонен разговор с руския външен министър Сергей Лавров турският първи дипломат Хакан Фидан е потвърдил, че страната му е готова да бъде домакин на следващия кръг от преговори между Русия и Украйна.

Двамата са обсъдили и въпроси, свързани с енергийната сигурност.

Акцент е бил поставен върху осигуряването на доставките по газопроводите "Син поток" и "Турски поток" на фона на това, което Москва определи като опити на Украйна да повреди тяхната инфраструктура. /БНР

