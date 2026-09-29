Искам мир, но още не: какво мислят руски майки, загубили синовете си във войната

Войната на Русия с Украйна се проявява по много начини в Северна Осетия – отдалечен планински регион с вековна традиция да предоставя войници за битките на Москва. Това се вижда в военните песни, които сега се пеят в училищата. В правителство, съставено от ветерани. В навика да се правят патриотични изказвания за широката публика, а след това да се шепнат истинските чувства. В недостига на мъже. И в мащаба на загубите.

Толкова много войници са се върнали от Украйна в чували за трупове, че сега ги погребват в специално отредено място във Владикавказ, столицата на региона. Новите надгробни плочи са украсени с цветни фотографии на загиналите, ретуширани и след това изпечени в пещ при 1 800 градуса по Фаренхайт, пише NYT.

В разрастващото се гробище лежи синът на 47-годишната Оксана Абаева, която основа организация за жени, загубили близки във войната. Тя е олицетворение на един регион, разкъсван между дълбока гордост от борбата за родината и болезнена скръб за изчезването на младите мъже.

Синът на Абаева, Алберт Абаев, участва в мащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Той се обаждал у дома, когато можел, разказва тя. Никога не се е оплаквал от студа и глада в мизерните условия на фронта. Обещал ѝ, че ще се върне у

Планинското градче Мизур в Северна Осетия. Този отдалечен регион има вековна история на предоставяне на войници за войните на Москва.

По-малко от месец след като първите ракети паднаха върху Киев, съпругът ѝ, Хетаг Р. Засеев, също се присъедини към руската армия.

На 17 май 2022 г. мъже в униформа почукаха на вратата ѝ и ѝ съобщиха, че 20-годишният Алберт е бил убит. Съпругът ѝ беше на фронта. Докато говореха, тя за първи път чу рева на артилерийските снаряди.

След като получи отпуск, Засеев пътува сам през Украйна, пеша, с мотоциклет и с велосипед, докато стигна до руската военна морга в Ростов на Дон. Той взе тялото на Алберт и се върна с него във Владикавказ.

Тя иска войната да приключи. Но не още

Президентът Владимир Путин от години казва на руснаците, че те водят борба за оцеляване срещу фашистки режим в Украйна и срещу европейските господари на Киев. Пропагандата положи основите за нормализиране на войната като постоянна част от руския живот. Докато умората нараства, тъй като украинските удари нанасят все по-големи икономически щети, Кремъл използва атаките като призив към руснаците да останат обединени зад Путин и армията.

Русия трябва да спре да воюва, каза Абаева, едва след като бъдат победени онези, които тя нарича „нацистите“ в Украйна.

Осетия – регион с 680 000 жители, в който преобладават православните християни и който граничи с предимно мюсюлмански райони – има горда войнствена култура, датираща от древни времена.

NYT пише още, че всеки, с когото са разговаряли има член на семейството или близък приятел, който е воювал в Украйна или е загинал там. Повечето имаха повече от един.

Това се отразява в броя на загиналите, който е с около една трета по-висок от средния за страната, според доклад на забранената правозащитна организация "Мемориал", изготвен въз основа на информация, събрана от вестници и социални мрежи. Обеднелите региони като Северна Осетия са предоставили непропорционално голям брой войници за руската армия, което е предпазило големите градове от войната.

Осетинците, с които се срещнахме, олицетворяваха сложността на конфликта. Един от тях беше Анатолий Бетрузов, 65-годишен ветеран от три войни. Първата беше в Афганистан, а последната – в Донбас, Украйна, където кракът му беше трайно увреден през 2015 г., година след като Русия започна да разпалва конфликта там.

Дори докато повтаряше като папагал тезата на Кремъл за нацистите в Украйна, той каза, че в сегашната война "няма справедливост", като умират хора, "които нямат нищо общо с нея". Той сподели, че е забранил на 33-годишния си племенник да отиде в Украйна. Племенникът все пак е отишъл, подтикнат от чувство за дълг, каза Бетрузов, и сега е мъртъв.

Срещнахме се със Зелимхан Козаев, директор на регионалния ансамбъл за традиционни танци, който е гастролирал из Европа дори по време на Студената война, но сега е изключен от международната сцена, тъй като инвазията в Украйна превърна Русия в изгнаник в голяма част от континента.

Говорихме и с Аза Бирагова, която работи в отдела по човешки ресурси на верига магазини за дом и градина. Тя ни разказа как войната е променила икономиката и гражданския живот в региона.

През 2019 г. тя помогна за откриването на магазин в Северна Осетия. Някога там са работели около 80 мъже. През септември 2022 г., когато Москва проведе мобилизация за войната, компанията получи голям брой призовки. Други мъже решиха сами да заминат.

Тя и колегите ѝ решиха да намалят броя на екипа до 60 души, защото не смятаха, че ще могат да намерят достатъчно работници, а и защото недостигът на мъже беше повишил заплатите. В крайна сметка, каза тя, „всички започнаха да наемат жени“.

Един от хората, които отказаха да се срещнат с нас, беше областният управител Сергей Меняйло. Вместо това той изпрати член на своя прес-екип – Батраз Илаев, бивш журналист, който събираше хуманитарна помощ за войските, преди самият той да стане войник.

Всичко това е част от кампанията на Кремъл за милитаризация на обществото сега и за идните поколения

Мнозина от хората, с които се срещнахме, говореха за необходимостта да се защити Русия в един враждебен свят. Това светоусещане беше формирано отчасти от терористична атака, която се случи преди две десетилетия в училище № 1 в Беслан, на 30 минути от Владикавказ.

На 3 септември 2004 г., след тридневно противостояние с въоръжени бунтовници, свързани с въстанието в съседна Чечня, руските специални сили щурмуваха училището. До края на обсадата 334 заложници бяха загинали, 186 от които деца. Путин, разярен от факта, че западните правителства воюваха в Ирак и Афганистан, докато осъждаха войната му срещу чеченските сепаратисти, обвини Запада, че се опитва да събори Русия.

Училище № 1 сега е музей, който разкъсва сърцето. Отсреща бе построена нова сграда със същото име. Когато я посетихме, по-малките ученици се събираха за патриотичен концерт. Песента, изпълнена от петокласници, имаше трима солисти, като всеки от тях представляваше едно поколение войници. Беше марш, при който децата викаха хармониите в минорна тоналност върху синтезаторно-поп мелодия.

Припевът гласеше:

Падналият войник защитава родината си,

Руският войник пази теб и мен.

Училището отваря вратите си за ветерани, които изнасят лекции пред учениците. Ерик Г. Багаев, доброволец в група, която помага на семействата на загинали или инвалидизирани ветерани, каза, че членовете на групата наблягат на "любовта към родината", когато се обръщат към децата.

Докато разговаряхме със свещеника, някои от жените започнаха да се карат, раздразнени от присъствието на чуждестранни журналисти, към които руските медии са научили гражданите да се отнасят с недоверие.

"В тази страна няма война, няма война!", каза Марина М. Данилова, която носеше старомодна наметка и воал с червен кръст.

Нейните коментари бяха посрещнати с мърморене на несъгласие.

Жените се разделиха. Докато си тръгваха, от другия край на гробището, където се намираха гробовете, още без надгробни паметници, но украсени с развяващи се на вятъра знамена, се чуха изстрели.