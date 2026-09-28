Русия едва ли ще пробие в Украйна, но рискът за НАТО нараства

Според нова оценка на западните разузнавателни служби е малко вероятно Русия да постигне значителен пробив на бойното поле в Украйна през следващите месеци, но тя представлява нарастваща заплаха за НАТО.

„Няма перспектива Русия да постигне каквито и да било значителни пробиви във войната срещу Украйна през следващите шест месеца“, макар че е „много малко вероятно“ Москва да направи компромис по отношение на целите си, се посочва в доклад на Датската служба за отбранително разузнаване, публикуван тази седмица.

Дания посочи, че Русия е подложена на по-голям натиск, отколкото в който и да е друг момент по време на своята мащабна инвазия, поради тежките загуби на бойното поле при минимални териториални придобивки и икономическите затруднения, предизвикани от глобалните санкции, високите военни разходи и украинските удари по енергийни съоръжения, пише BI.

"Западната икономическа и военна подкрепа за Украйна е от жизненоважно значение за способността на страната да сдържа руските сили и да повиши цената за Русия от продължаването на войната", заяви Дания.

Оценката идва на фона на рязко увеличение на хибридните действия, като нахлувания с дронове, саботаж и други злонамерени действия в цяла Европа през последните седмици, за които западни официални лица обвиняват Русия. Москва многократно е отричала участието си.

Западни официални лица заявиха, че хибридните действия, които са проблем от години, изглежда имат за цел да подкопаят европейската подкрепа за Украйна и да тестват решимостта и реакцията на НАТО.

Хибридните действия ескалираха през тази година;

например, Германия обвини Русия за предотвратена атака с дрон на летището Лайпциг/Хале през лятото. А изтребителите на НАТО рутинно излитат, след като дронове нарушават въздушното пространство на съюзниците.

Дания заяви, че „оценява, че Русия ще засили хибридната си война, като извършва по-чести атаки срещу Запада и НАТО, с по-тежки последствия за целевите страни, отколкото в миналото“, като предупреди, че това носи висок риск от жертви.

В оценката на разузнаването се посочва, че съществува и "нисък, но нарастващ риск Русия да предприеме ограничена военна атака срещу една или няколко съседни на нея страни от НАТО“, дори докато Москва остава затънала в конфликта в Украйна и не е в състояние да води регионална война.

Такова нападение би могло да се случи в рамките на няколко месеца и би било насочено към разединяване на алианса и принуждаването му да отклони ресурси от Украйна, заяви Дания. То би могло да приеме формата на удари с голям обсег по инфраструктура, свързана с подкрепата за Киев, добавиха оттам.

Дания заяви, че Русия би могла също да разположи малък брой войски на територията на НАТО, макар че това би изисквало значително натрупване на сили по границата, което би отнело време и би било трудно да се скрие.

В оценката на разузнаването се посочва, че няма индикации, че Русия ще предприеме "открита инвазия" на територията на НАТО, тъй като подобна маневра би изисквала месеци на подготовка. Макар това да е "крайно малко вероятно, не може да бъде изключено", заяви Дания.

Руското посолство в Копенхаген оспори оценката и отрече отговорност за последните инциденти, свързани със сигурността, като този на летището в Лайпциг. В изявление то обвини Запада за това, което нарече „влошаване на ситуацията със сигурността в Европа“.

Европейските лидери предупредиха, че "сенчестата война" на Русия може да се влоши, макар и да не стигне до конвенционална война като тази, която тя води в Украйна. Най-високопоставеният представител на НАТО призова съюзниците тази седмица да не се поддават на паника.